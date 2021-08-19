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Навальный призвал Запад начать всерьез бороться с коррупцией. Вот его программа из пяти шагов

Навальный написал статью, в которой требует от Запада объявить крестовый поход против коррупции и рассказывает, как это сделать

Фото: Андрей Струнин, Sobesednik.ru

Алексей Навальный с женой Юлией

Лидер российской оппозиции написал в ведущие западные СМИ большую статью о коррупции. Он заявил, что западные лидеры только делают вид, что борются с ней, на самом деле отводя коррупции второстепенное значение и фокусируясь на других, более удобных темах. В статье Навальный объясняет, почему все так называемые геополитические проблемы на самом деле завязаны на коррупции в авторитарных режимах и предлагает программу из пяти шагов, которая должна стать началом для масштабной антикоррупционной кампании Запада.

Статью политика опубликовали сразу три газеты: The Guardian (Великобритания), Frankfurter Allgemeine (Германия) и Le Monde (Франция). На это обратил внимание его соратник Леонид Волков.

Навальный начитает свой текст со слов о том, что коррупция в России — одна из причин, по которой ему вообще удалось выжить после отравления «Новичком» год назад. Он считает, что, дойдя до низовых структур контрразведки она сделала их работу настолько непрофессиональной, что те не только не смогли убить его, но и позволили журналистам-расследователям отследить свои передвижения и звонки, «разоблачая их на каждом шагу».

Далее политик объясняет, почему мировые лидеры не уделяют теме коррупции достаточного внимание. По его мнению, им намного удобнее заниматься такими важными проблемами как войны, бедность, миграция, климатический кризис и оружие массового поражения, а коррупция — «сложный вопрос для обсуждения на глобальных саммитах»:

«Представьте себе встречу с Путиным по вопросу о коррупции. Сам факт, что он был поднят, представляет собой переход к личностям. Все это неудобно от начала до конца».

При этом именно коррупция, по его мнению, часто становится причиной провалов в тех самых наиважнейших мировых вопросах. В качестве примера он приводит Афганистан, где талибы* «при поддержке населения» захватили власть именно из-за коррупции во власти, которую «не заметил» Запад: «Запад не хотел обсуждать грабеж бюджета; Гораздо лучше было сосредоточиться на людях, забитых камнями до смерти или казненных путем обезглавливания», — критикует их Навальный, объясняя, что радикалам куда проще убеждать народ в своей правоте, «когда их противники едут на Rolls-Royce по улицам безденежных стран».

Оппозиционер уверен, что именно коррупция делает страны бедными и провоцирует массовую миграцию, не обходится без неё и в вопросе климатически изменений. В качестве примера он приводит «миллионы гектаров сибирских лесов, которые горят каждый год из-за варварской тотальной вырубки, нарушающей правила пожарного управления лесным хозяйством».

Не исключает политик и того, что авторитарные лидеры могут начать совершать массовые теракты, чтобы отвлечь внимание от своих преступлений.

Навальный объясняет, что бороться с коррупцией в авторитарных странах должны именно западные страны, потому что в «90% случаев украденное хранится на Западе». Поставить этот вопрос на повестку дня мировые лидеры должны в первую очередь, чтобы показать, как «обременителен» для национальных элит коррумпированный режим, тем самым создавая стимулы для его изменения.

Далее Алексей Навальный предлагает собственную программу по борьбе с коррупцией в глобальных масштабах. Она состоит из пяти шагов:

  1. Создать список «поощряющих коррупцию» стран. Ограничения нужно вводить против всех вместе, а не против каждой по отдельности.
  2. Обеспечить «принудительную прозрачность». Все контракты западных фирм с госкомпаниями такой страны, с чиновниками или аффилированных с ними лицами должны публиковаться совершенно открыто, чтобы невозможно было скрыть факт пусть и опосредованной, но дачи взятки.
  3. Главные коррупционеры должны попасть под санкции. Олигархи из окружения Владимира Путина — основные претенденты. Пока они не будут наказаны, «любая антикоррупционная риторика с Запада будет восприниматься как игра и пустяки».
  4. Страны Запада должны проявить политическую волю, чтобы их правоохранительные органы всерьез начали применять против иностранных коррупционеров уже существующие законы о борьбе с коррупцией за рубежом.
  5. Избавиться от легализованной политической коррупции, которая позволяет авторитарным лидерам «скупать» западных политиков и использовать их в собственных интересах, финансируя их или вводя в составы советов директоров госкомпаний.
«Для того, чтобы начать действовать, не нужны ни деньги, ни солдаты, ни реконфигурация промышленности или мировой политики. Только политическая воля, которой, к сожалению, часто не хватает. Общественное мнение и запрос избирателей — вот что, наконец-то, может сдвинуть проблему с мертвой точки», — подытоживает Навальный.
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