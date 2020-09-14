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"Не надорветесь и не переработаетесь": Навальный призвал идти на выборы и голосовать "по-умному"

Политик написал пост с призывом прийти на выборы с парой друзей и проголосовать по рекомендации "Умного голосования"

Фото: Global Look Press

Команда Алексея Навального опубликовала в блоге политика его призыв к сторонникам воспользоваться на выборах рекомендацией «Умного голосования» на предстоящих выборах в Госдуму и на других уровнях. Он призывает россиян прийти и проголосовать против партии «Единая Россия», а также привести с собой двух-трех друзей, добавляя, что много времени это не займет.

«Для того, чтобы хапнуть все округа на выборах в Госдуму 19 сентября, они [единороссы] объявили полстраны экстремистами. Они не пустили на выборы сильных кандидатов. А сейчас уже и не очень сильных снимают с гонки — боятся нашего “Умного голосования”», — объясняет оппозиционер.

Навальный уверен, что «Умного голосование» работает, и уже доказало свою эффективность на выборах в Москве, Санкт-Петербурге и «городах Сибири». Вероятно, речь идет о поражениях «Единой России» в Томске и Новосибирске на выборах прошлого года. 

Он также не сомневается, что «народ ненавидит “Единую Россию”». Однако кандидаты партии власти, набирающие чаще всего не более 35%, получают мандаты только потому, что голоса остальных граждан распределяются между другими кандидатами. Получается, что единоросс набирает больше всех. Политик призывает изменить это при помощи своего проекта «Умное голосования», идея которого заключается в консолидированном голосовании за одного кандидата от оппозиции, пользующегося наибольшей популярностью: «Навалимся вместе и хотя бы попробуем», — пишет он.

Отметим, что на губернаторских выборах «Умное голосование» призывает голосовать за любого кандидата не от ЕР, так как там есть второй тур, а по партийным спискам команда Навального рекомендует голосовать за любую другую партию, которая может пройти 5%-й порог.

Навальный призывает сторонников не лениться и сходить на избирательные участки, объясняя, что это не отнимет у них много времени:

«Вы, извините, точно не надорветесь и не переработаетесь», — с иронией добавляет политик.

В качестве конкретных причин проголосовать против партии власти Навальный выделяет повышение пенсионного возраста, рост цен, «развал экономики», «воровство и коррупцию», а также «сотни идиотских законов», принятых «Единой Россией».

Навальный предполагает, что сайт «Умного голосования» обязательно заблокируют к выборам, в связи с чем призывает сторонников использовать его приложения для Android и iPhone.

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