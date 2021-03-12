Оппозиция снова за старое. Литвинович с Брюхановой не договорились в пользу Хованской

О чем речь?

В 198-м избирательном округе Москвы перед выборами складывается почти уникальная ситуация: там не только есть демократический кандидат от оппозиции, что уже редкость, — их сразу два: Марина Литвинович и Анастасия Брюханова.

При этом главный претендент на депутатское кресло — справедливоросс Галина Хованская, которую многие считают согласованным с властями кандидатом: она уже была в Госдуме и часто либо поддерживала непопулярные среди оппозиции законы, либо вовсе не голосовала по ним. Кроме того, «Единая Россия» решила вовсе не выдвигать своих кандидатов по этому округу.

Марина Литвинович идет от «Яблока», так что подписи ей собирать не пришлось. Она много лет занималась политтехнологиями, а последние годы получила широкую известность как правозащитник Общественной наблюдательной комиссии — она в паре с общественником Евой Меркачевой (в ОНК должны ходить по двое) активно посещала московские СИЗО и рассказывала о состоянии обвиняемых, в числе которых экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Однако общественная активность Литвинович стала слишком заметна на федеральном уровне и её исключили из ОНК, тогда она и решила идти в политику. В её команду входит известный в России экс-муниципальный депутат Юлия Галямина, боровшаяся против внесения поправок в Конституцию, за что была осуждена условно и изгнана единороссами из своего муниципалитета.

Анастасия Брюханова — молодой кандидат от «Городских проектов» Ильи Варламова и Максима Каца. Она шла на выборы как самовыдвиженец и собирала подписи при поддержке депутата Мосгордумы Дарьи Бесединой и самого Каца. Брюханова уже является муниципальным депутатом, а основное её место работы — всё те же «Городские проекты» (политическо-урбанистическое объединение). Она позиционирует себя не столько в качестве самостоятельного политика, сколько в качестве члена команды Каца. Кстати, сам Кац объяснял, что ему больше нравится подход, когда он продвигает в Госдуму человека, которому доверяет, а не договаривается с уже состоявшимся политиком.