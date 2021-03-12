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Оппозиция снова за старое. Литвинович с Брюхановой не договорились в пользу Хованской

Штабы Брюханова-Кац и Литвинович-Галямина не могут поделить московский округ на выборах в Госдуму. Разбираемся в спорах оппозиции

Фото: Соцсети

Анастасия Брюханова и Марина Литвинович

Кандидаты в депутаты Госдумы по Ленинградскому одномандатному округу Москвы (198) Марина Литвинович («Яблоко») и Анастасия Брюханова («Городские проекты») пока не смогли прийти к консенсусу в вопросе консолидации протестного электората. Литвинович выступила с предложением договориться о взаимном снятии, если одну из них поддержит «Умное голосование» Алексея Навального, но представители Брюхановой возможность снятия, кажется, категорически исключают. Пока оппозиция спорит, политолог обвиняет Каца в нарушении политической логики, а кандидат от власти готовится переизбраться без особых проблем.

Sobesednik.ru разбирался в интригах одного московского округа, который, как оказалось, вовсе не резиновый.

О чем речь?

В 198-м избирательном округе Москвы перед выборами складывается почти уникальная ситуация: там не только есть демократический кандидат от оппозиции, что уже редкость, — их сразу два: Марина Литвинович и Анастасия Брюханова. 

При этом главный претендент на депутатское кресло — справедливоросс Галина Хованская, которую многие считают согласованным с властями кандидатом: она уже была в Госдуме и часто либо поддерживала непопулярные среди оппозиции законы, либо вовсе не голосовала по ним. Кроме того, «Единая Россия» решила вовсе не выдвигать своих кандидатов по этому округу.

Марина Литвинович идет от «Яблока», так что подписи ей собирать не пришлось. Она много лет занималась политтехнологиями, а последние годы получила широкую известность как правозащитник Общественной наблюдательной комиссии — она в паре с общественником Евой Меркачевой (в ОНК должны ходить по двое) активно посещала московские СИЗО и рассказывала о состоянии обвиняемых, в числе которых экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Однако общественная активность Литвинович стала слишком заметна на федеральном уровне и её исключили из ОНК, тогда она и решила идти в политику. В её команду входит известный в России экс-муниципальный депутат Юлия Галямина, боровшаяся против внесения поправок в Конституцию, за что была осуждена условно и изгнана единороссами из своего муниципалитета.

Анастасия Брюханова — молодой кандидат от «Городских проектов» Ильи Варламова и Максима Каца. Она шла на выборы как самовыдвиженец и собирала подписи при поддержке депутата Мосгордумы Дарьи Бесединой и самого Каца. Брюханова уже является муниципальным депутатом, а основное её место работы — всё те же «Городские проекты» (политическо-урбанистическое объединение). Она позиционирует себя не столько в качестве самостоятельного политика, сколько в качестве члена команды Каца. Кстати, сам Кац объяснял, что ему больше нравится подход, когда он продвигает в Госдуму человека, которому доверяет, а не договаривается с уже состоявшимся политиком.

Фото: Instagram
Юлия Галямина

Какие расклады?

Сейчас в округе по сути четыре сколь-нибудь значимых кандидатов, включая представителя КПРФ Петра Звягинцева. Звягинцев, Литвинович и Брюханова — оппозиционные кандидаты, предполагается, что они разделят между собой протестный электорат, а один из них также будет поддержан «Умным голосованием» Алексея Навального. В таких условиях больше всего шансов на победу, как представляется, у провластного кандидата. При этом Галина Хованская не технический кандидат, а известный в Москве и округе политик, у которого есть шансы на победу даже в конкурентной борьбе, да и для протестного избирателя её кандидатура может оказаться приемлемой, ведь партию власти она не представляет.

Стоит добавить, что Максим Кац допускает возможность ситуации, когда Хованская и Литвинович будут бороться за один электорат, хотя многие политики и политологи с этим не согласны.

Главный вопрос кампании по 198-му округу — смогут ли демократические кандидаты договориться и консолидировать голоса избирателей, чтобы увеличить свои шансы на представительство в Госдуме.

Что предлагают кандидаты?

Штаб Брюхановой-Каца неоднократно отмечал, что начинал переговоры с штабом Литвинович-Галяминой ещё до начала сбора подписей. Среди их предложений были варианты с разведением по округам на условиях взаимной поддержки, возможного предварительного снятия и др. Однако, по их словам, до регистрации Брюхановой (её подписи могли забраковать) вести переговоры Литвинович не захотела.

При этом сразу после регистрации Брюхановой как официального кандидата Литвинович выступила с предложением консолидировать оппозиционные голоса за счет снятия с выборов того, кто за несколько дней (пока снятие ещё допустимо по закону) отстает от конкурента в предвыборной гонке. Опираться она предложила на рекомендации «Умного голосования», но позднее Юлия Галямина уточнила, что подойдет любой независимый социологический опрос, которому будут доверять обе стороны.

Публичный ответ на эту тему последовал от Максима Каца (хотя в своем стриме он позднее выступал уже вместе с Брюхановой). Он заявил, что на данном этапе кампании не готов допускать даже мысль о снятии Брюхановой. Основным его аргументом является тот факт, что с момента начала кампании они собрали со своих сторонников почти 25 миллионов рублей на работу штаба и не предупреждали жертвователей о возможности снятия:

«Мы будем очень рады поддержке "Умного Голосования", но мы не снимемся с выборов в случае её отсутствия. Мы будем делать всё, чтобы победить», — заключил он.
Фото: Скриншот
Максим Кац

Стоит отметить, что дискуссия традиционно сопровождалась жаркими спорами в Twitter, где Кац противостоял уже вовсе не Литвинович, а главным образом Галяминой и популярному в Москве оппозиционеру Илье Яшину. Обычные пользователи также участвовали в спорах, некоторые из них упрекнули Каца, будто он упускает вариант, когда для жертвователей Брюхановой в качестве результата может быть важна не столько её победа, сколько политическое представительство в парламенте, которое теоретически может обеспечить и Литвинович.  

Краткий итог всех этих обсуждений пока можно подвести просто: оппозиция снова ни о чем не договорилось. Кандидату от власти это, как всегда, только на руку.

Мнение

Политолог Аббас Галлямов однозначно встает на сторону штаба Литвинович-Галяминой. Он считает, что аргументы Каца несостоятельны, а также отмечает, что в этой ситуации Брюханова демонстрирует «отсутствие собственного мнения», так как сама в полемику не вступает: 

«Избиратель за несамостоятельных игроков не голосует. Он предпочитает первых лиц, а не чужих мартышек».

Эксперт уверен, что в словах Максима Каца о невозможности снять Брюханову с выборов из-за финансовой поддержки избирателей, как и в логике сторонников «Яблока», упрекающих Литвинович в её предложении сняться с выборов, прослеживается нарушение политической логики. По его мнению, в демократии первично не то, что избиратель якобы сам принимает решение, а то, что он делегирует своему представителю право принимать решение «самостоятельно» — снятие с выборов в интересах своего избирателя или страны — одно из таких решений.

«Не надо перекладывать с больной головы на здоровую. Избиратель не может знать всех нюансов и тонкостей политического процесса. Ему потому и нужны Кац с Брюхановой, чтобы они реализовывали его интересы максимально эффективным образом. В чем заключается первичный интерес избирателя 198 округа? В том, чтобы там прошёл не кандидата от власти, а оппозиционер. Всё, к этому и сводится сейчас ключевая задача Каца с Брюхановой. А как именно ее реализовать, они имеют полное право решать самостоятельно», — заключает политолог.

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