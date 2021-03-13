"Россия требует женской руки": Литвинович рассказала, чем займется в Госдуме

Фото в статье: автора

Петерс Покровскис: Прощай, ЛДС ЦСКА
Сейчас Мохов в Скопине в своем доме // фото: соцсети

Иногда маньяки возвращаются: чего ждать от скопинского насильника Виктора Мохова на свободе?
Скриншот клипа Манижи «Иногда»

"Недославянка, недотаджичка". Манижа везет на Евровидение российский плавильный котел
Уоррен Гардинг // фото: Global Look Press

100 лет в обед: 29-й президент США, мятежный Кронштадт, 8 марта – рабочий день
В центре внимания
Фото: автора
Полиция сорвала форум оппозиции в Москве, задержаны Пивоваров, Кара-Мурза и Яшин
Продуктовые карточки и рост цен на 20-30%: возможны ли в России колбасные бунты?
Планы на выходные: гуляем на Масленице и смотрим Михалкова

Новости дня

13 марта, суббота

[15:18]МИД Литвы призвал освободить задержанных в Москве депутатов, но всё перепутал
[14:38]Венедиктов увидел в сорванном форуме депутатов "создание партии Ходорковского"
[13:54]"Калька с фильма о Путине": Лукашенко не увидел ничего нового в фильме о его коррупции
[13:12]Бенедикт Камбербэтч не сыграет в "Мандалорце" – не хочет становиться синим
[12:21]"Не потерпим цензуру такого рода": Режиссер "Суперновы" о вырезанных в России кадрах
[11:43]Власти Миннеаполиса выплатят рекордные $27 млн семье убитого полицией Флойда
[11:11]В США хотя бы одну дозу вакцины получили более 100 млн человек
[10:26]Задержание депутатов, Зеленский за санкции, £80 млрд на армию. Главное к 13 марта

12 марта, пятница

[18:04]Названы самые "жирующие" в кризис регионы России
[17:11]Что скрывает ФСИН? Адвокат Навального выступила с заявлением после исчезновения оппозиционера
[16:44]Княгиню Ольгу убрали из списка выдающихся женщин после критики Порошенко
[16:02]Комитет министров Совета Европы счел неисполненным решение ЕСПЧ по делу Навального
[15:25]Птичку не жалко: Мизулина размечталась о полной блокировке Twitter в России
[15:10]Рекордному росту цен на бензин в России нашли вялое объяснение
[15:08]"#ГдеНавальный": Политика увезли из СИЗО, не сообщив, когда и куда
[14:46]В Африку поставили почти 15 млн доз бесплатной вакцины по программе COVAX
[13:59]Попова заявила об угрозе заражения людей птичьим гриппом. На вакцину уйдет полгода
[13:57]Netflix надоело, что пользователи делятся аккаунтами. Это начали пресекать
[13:20]Буш, Обама, Клинтон и Картер снялись в рекламе вакцинации. Без Трампа
[12:45]ВОЗ: Нет доказательств, что кто-то из 268 млн привитых людей умер из-за вакцины
[12:41]Ученые NASA назвали точную дату апокалипсиса на Земле
[12:01]В России нашли 6 тысяч камер, доступ к которым может получить любой желающий
[11:32]Великобритания призвала граждан не оставаться в Мьянме без резкой необходимости
[10:51]В правительстве хотят лишить соцподдержки россиян, скрывающих реальные доходы
[10:05]Правительство поручило Минфину проработать идею введения продуктовых карточек
[09:14]Натали Портман впервые снимется в сериале. Счастливчиками стали Apple TV
[08:37]"Запасное" дело на Фургала, J&J в ЕС, вертолетные деньги Байдена. Главное к 12 марта

11 марта, четверг

[19:02]Навального наградят российской кинопремией в апреле
[18:20]Основатель одноименной шоколадной фабрики Андрей Коркунов признан банкротом
[17:37]Как в анекдоте: министр культуры Крыма выругалась матом на совещании с Аксеновым
[16:57]Петербург обогнал Москву в рейтинге качества школьного образования на 0,1 балла
[16:14]ФСПП: почти у шести тысяч россиян имеются двойники с долгами
[15:28]Минздрав: При коронавирусе возникают психические расстройства
[14:56]"Самый серьёзный дефицит": Балуев указал на отсутствие достойных киносценариев
[14:03]Список богатейших людей с состоянием более $100 млрд пополнил Уоррен Баффет
[14:01]В туалете министра здравоохранения Алтая нашли тайник с 6 млн рублей
[13:17]Вице-премьер Татьяна Голикова возглавила совет по поддержке российского кино
[12:34]Убитого из-за карикатур на Мухаммада французского педагога оболгала его ученица
[12:12]Лето в России растянется на шесть месяцев, а зима сократится до двух
[11:37]Тихановского и его соратников обвинили в ущербе Белоруссии более чем на $1,3 млн

Фото: depositphotos
Вот же, блин! Рецепт разноцветного угощения на Масленицу
Фото: depositphotos
Летим в Грузию: как попасть и кого пускают
Фото: depositphotos
Рецепт: жизнь заново с нисуазом
Фото в статье: пресс-служба
Как с пользой и интересом проводить время в спортзале? Отвечает эксперт
Фото: depositphotos
Карбонара – простая еда, простые вещи
Фото в статье: пресс-служба СТС
Ах, картошка – объеденье: Топ-3 небанальных рецепта от Александра Бельковича
Фото в статье: пресс-служба СТС
Нежная малина и орехи в слоеном тесте: топ небанальных десертов от Александра Бельковича
Фото: Global Look Press
Цыпленок с овощами, салат с морскими гадами и моцарелла: топ рецептов на 14 февраля
Фото: Global Look Press
Что подарить на 14 февраля: оригинальные идеи для подарка любимым
Фото в статье: пресс-служба СТС
Блэк пеппер чикен, или Курица в черном перце: лучшие рецепты для мясоедов
sobesednik logo

"Россия требует женской руки": Литвинович рассказала, чем займется в Госдуме

Политика
12:06, 13 марта 2021

"Россия требует женской руки": Литвинович рассказала, чем займется в Госдуме
Марина Литвинович // фото: Facebook
Марина Литвинович // фото: Facebook

Sobesednik.ru поговорил с правозащитницей Мариной Литвинович о её конфликте с Общественной наблюдательной комиссией (ОНК) Москвы (ее хотят исключить по обвинению в разглашении данных следствия в отношении Любови Соболь. – Прим. Sobesednik.ru), намерении баллотироваться в связи с этим в Госдуму, особенностях правозащитной работы с МВД, ФСИН, психиатрическими учреждениями – и узнал кое-что любопытное.

– Марина Алексеевна, в своём Facebook вы заявили, что сознательно идёте на обострение конфликта с ОНК Москвы, которая намерена исключить вас из своего состава, и потому готовы баллотироваться в Госдуму. Почему обострение ситуации сейчас для вас – единственное решение, и другого выхода нет?

– Худший для меня вариант – это если меня быстро исключают из ОНК, и на этом всё закончится: я не смогу ходить по СИЗО и защищать людей. Моя деятельность, связанная  с пребыванием людей в тюрьмах, будет приостановлена. И меня этот вариант совершенно не устраивает.

Поэтому я и говорю, что если не останусь в ОНК, то пойду защищать права заключённых в Государственную Думу.

– Какая борьба идет внутри ОНК относительно вас? Кто вас поддерживает, а кто, наоборот, занимает противоположную сторону?

– За меня вступились те члены ОНК, которые известны как правозащитники и журналисты. Они постоянно посещают вместе со мной СИЗО и защищают людей. Это Ева Меркачёва, известная правозащитница Любовь Волкова. К сожалению, достижения в области правозащиты людей, выступивших против меня, неизвестны. Они выступили, мне кажется, со скоординированной позицией.

– Вы бы могли как-то прояснить нашим читателям фигуру зампредседателя ОНК Николая Зуева, который написал на вас жалобу? В Сети господин Зуев отметился только туманным комментарием о том, куда этапируют Навального, и призывами посещать с проверкой линейные отделения полиции в метрополитене. Почему именно он написал на вас жалобу, кто за ним может стоять?

– Я с ним практически не знакома, мы виделись с ним от силы пять раз на собраниях ОНК. Я не знаю его биографию. Но вроде бы его предыдущая деятельность как-то связана с работой в частном охранном предприятии. Он никогда ничего не рассказывал о себе.

– Ответственный пресс-секретарь ОНК Алексей Мельников рассказал «Открытым медиа», что, помимо вашей персоны, планируется исключение ещё трёх членов ОНК, которые не ходят по СИЗО и не участвуют в работе комиссии. Вы знаете, кто это? Или можете предположить, кто попадёт под удар после вас?

– Я не знаю, о ком конкретно идёт речь, но это совершенно другая ситуация. Если какие-то люди не ходят по СИЗО – значит, они не выполняют обязанности члена ОНК. В законе говорится, что это повод к их исключению.

Мне же предъявили, что я разгласила данные предварительного следствия над Любовью Соболь. Но это, во-первых, никем не доказано. А во-вторых, это не является причиной исключения из ОНК.

Меня пытаются исключить неправовым способом, а кого-то, возможно, за то, что он не выполняет работу члена ОНК. Это совершенно разные истории, которые нельзя смешивать.

– Насколько я понимаю, вы публично озвучили слова Любови Соболь, сказанные вам лично, когда вы посещали её в СИЗО, и ОНК расценила это как разглашение материалов следствия?

– Я посетила её в конце декабря в изоляторе на Петровке. И она рассказала мне о следственных действиях, происходивших с ней ночью, что является нарушением закона. Ночью не должны проводиться обыски, допросы, очные ставки. И я перечислила те следственные действия, которые были произведены в её отношении.

Если бы я как-то случайно огласила данные предварительного следствия, мне в тот же день следователь должен был бы предъявить обязательство о неразглашении, которое я должна была подписать. Но с декабря месяца меня никто не нашёл и ничего мне не предъявил. Из чего следует вывод, что никаких данных предварительного следствия я не разглашала.

Но даже если бы всё это произошло и следователь взял с меня расписку, это по закону не являлось бы поводом для исключения из ОНК. Здесь сразу два нарушения со стороны ОНК, которая проголосовала за начало процедуры моего исключения.

– По сути вы огласили не тайну следствия, а информацию о незаконно проведённом ночном допросе Любови Соболь?

– Да, проводились действия, которые не должны были проводиться ночью, и человек мне как правозащитнику на это пожаловался. И я в точности передала его слова.

– Ещё МВД, насколько известно, было недовольно вашей правозащитной активностью в спецприёмнике на Сахарова?

– Я провела там очень много часов, поговорила с 212 задержанными. По каждому обращению и жалобе я требовала от руководства спецприёмника исправить ситуацию согласно закону. Это требовало особого напряжения от руководства спецприёмника и руководства МВД. Конечно, им не нравилась моя активность.

Во время проверки мне высказывали, что я мешаю им работать. Но у них не было законных оснований меня останавливать, не открыть мне дверь какой-то камеры, запретить мне общаться с арестованными.

Они злятся, когда я указываю им на нарушения закона.

– В интервью МБХ вы говорили, что у ОНК специфические отношения с МВД, всё время  какие-то сложности, в отличие от ФСИН.

– У членов ОНК сложились очень хорошие отношения с московским УФСИН. Они адекватно реагируют на наши просьбы и предложения. Но выстроить такие отношения с московским УМВД не удалось.

Мы много раз просили устроить совещание по текущим проблемам, которые особенно обострились после последних акций протеста. Мы с моим коллегой из ОНК Борисом Клином добились, чтобы в спецприёмнике № 2 появились двери на туалетах. До того на виду у всей камеры люди справляли свои потребности, как в детском саду.

Также мы добились, чтобы задержанным на 15, 20, 30 суток выдавали нормальное хлопчатобумажное спальное бельё, а не тоненькие простынки, как в больницах.

Ещё одна проблема – у нас нет нормального контакта с руководством ФСИН. С двумя московскими СИЗО, подчиняющимися ФСИН России – «Лефортово» и СИЗО №1, известном как «Кремлёвский централ», у нас нет контакта.

– Ещё перед конфликтом с ОНК у вас был проект, связанный с психиатрическими больницами. Как дела обстоят там?

– Этот проект продолжается. Я успела посетить четыре психиатрические больницы. Это новая сфера для ОНК. Там другие нормативные документы и другой подход, есть чему учиться. Бытовые условия там более-менее, проблемы в другом.

Право на прогулки, неукоснительно соблюдаемое в московских СИЗО, в психбольницах соблюдается гораздо хуже, почти в каждой больнице есть люди, не гулявшие один или несколько месяцев. Личного пространства практически нет, кровати стоят очень скученно.

Туалеты… стоят в ряд четыре унитаза без перегородок. Для людей с психическими проблемами, я считаю, это особенно унизительно.

Врачи говорят, что это из соображений безопасности, но тут проблему на самом деле можно решить иначе, надо просто об этом позаботиться.

– Если вы пойдёте в Госдуму, то от какой партии будете баллотироваться, с какими политиками сотрудничать, какие законопроекты продвигать?

– Если ситуация пойдёт по такому руслу, мне надо будет решить, выдвигаться от кого-то или самостоятельно… Посмотрим.

У меня есть много идей улучшения системы исполнения наказаний, мест предварительного содержания людей, психиатрических больниц. А главная идея – гуманизация.

Наша страна требует женской руки и женского взгляда, надо снижать уровень агрессии.

Нужна гуманизация во всех сферах, о которых я говорила. Система стала работать очень жестоко, поэтому мой главный лозунг – «За гуманизм!»

Николай Васильев.

Теги: #оппозиция

Рубрика: Политика

Поделитесь статьей:

Global Look Press

Политика

Угроза для Путина: Демушкин рассказал, что элиты могут отвернуться от президента
Фото: Илья Давлятчин, Sobesednik.ru

Политика

МИД Литвы призвал освободить задержанных в Москве депутатов, но всё перепутал
Задержание Андрея Пивоварова // Фото: Давлятчин Илья, Sobesednik.ru

Политика

Венедиктов увидел в сорванном форуме депутатов "создание партии Ходорковского"
Политика
Угроза для Путина: Демушкин рассказал, что элиты могут отвернуться от президента
Суд над Путиным и его окружением: Ходорковский сделал громкое заявление
"Подумай, что будет после Путина": Гозман написал Соловьеву открытое письмо
"Власти ничего не контролируют": Зюганов жестко разнес Путина и правительство
Общество
"Власть стреляет себе в ногу": Бунтман прокомментировал массовые задержания в Москве
Адвокат сестер Хачатурян: Надеюсь, их отца посмертно осудят
Анатолий Вассерман: Коронавирус не отступит естественным путем
"Ну, теперь заживем, зажируем!": Юрий Лоза оценил повышение пенсии на 3,4%
Колумнисты
Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Интернет полон ненависти – но и солидарности, сплетен – но и рецептов, жалоб – но и утешений. Словом, в нерегулируемом человеческом сообществе гораздо больше разума и милосердия, чем в действиях стареющих спецслужбистов с их вечной манией контролировать все

Баканов Константин

Баканов
Константин

обозреватель

Белоруссия отправила на «Евровидение» кузькину мать. Фигурально. В роли кузькиной матери должна выступить группа «Галасы ЗМеста», которая известна тем, что в разгар протестов стала записывать «антипротестные» песни

Соколов Дмитрий

Соколов
Дмитрий

Журналист

Бесплатный совет оппозиции: проводить митинги под видом свадьбы. За крики «Горько, горько!» не должны вроде привлекать. Перевод денег из-за рубежа? Так это на выкуп невесты. Бросили стаканчик? Так это били бокал на счастье

Культура и ТВ
Корчевников довел до слез Зудину вопросами о Табакове
"Мне не нравится, что я жирная": Лариса Гузеева резко сменила имидж. Фото
Еле выжила: Летучая рассказала о мучениях после коронавируса
"Костюм Ананаса перешивали": Пригожин показал Садальскому закулисные фото "Маски"
Шоу-бизнес
Хочу стать матерью: Анна Семенович заморозила свои яйцеклетки
Татьяна Брухунова: У меня нет негатива к Елене Степаненко
Филя плюс Оля: Киркоров позвал Бузову к себе в спальню
"Филипп привозил Азизе деньги мешками": Калашникова рассказала о романе Киркорова с певицей

Здоровье
Электричество поможет лечить тяжелые раны
Найдено 50 генов, отвечающих за цвет глаз
Названы пять причин, почему после прививки от коронавируса нет антител
Ученые: британский штамм коронавируса смертоноснее других его разновидностей
Туризм
Каспий за 13 тысяч, Ялта – за 40: во сколько обойдется удаленка у моря
Покупать Крым или дождаться Кипр? В чем опасность раннего бронирования летних туров
Турагенты рассказали, когда откроют Египет для россиян в 2021 году
Европа открыла границы для россиян: Куда теперь можно улететь, не боясь пандемии
Авто
5000 рублей за парковку у магазина: ЦОДД продолжает изощренно штрафовать москвичей
Автомобилистам грозит тотальная слежка: кто заработает на сборе данных о водителях?
"Техосмотр может подорожать в 6 раз": Асланян озвучил тревожную новость
Авто уже не то: почему возник дефицит автомобилей и сколько он еще продлится?
Недвижимость
Денег нет, но метры дорожают: стоит ли ждать снижения цен на квартиры в ближайшее время?
Битва за квадратные метры: как не стать жертвой очередных Цивина и Дрожжиной
Эксперты рассказали, когда подешевеют квартиры в России
Продлят ли льготную ипотеку под 6,5% после 1 ноября?
Свежий номер
Фото в статье: соцсети
Загадка на 42 млн: Чьи карманы пополняет доходный дом на Покровке
Геннадий Зюганов // фото: Global Look Press; в статье: соцсети
Зюганов умело распорядился "Капиталом" Маркса: откуда у КПРФ миллиарды?
Алексей Навальный // фото в статье: Андрей Струнин, соцсети
Второй после Путина и стенобитный таран. Алексей Навальный
Эдвард Сноуден // фото в статье: соцсети
Сам ездит в метро и связан с Кабаевой: как живет Эдвард Сноуден в России
Фото: Global Look Press
"Мы знаем заказчика": адвокат Немцова раскрыл новые детали его убийства
Артемий Троицкий // фото: Global Look Press
Артемий Троицкий:
Сахаров – моральный авторитет для меньшинства, Навальный – для миллионов
Елена Валюшкина // фото: личный архив актрисы, в статье: соцсети, стоп-кадры
Елена Валюшкина:
Формулы любви не существует. Это мое проклятие!
Елена Вяльбе // фото: Global Look Press
Елена Вяльбе:
От допинга нужно отучать с детства
Юрий Лоза // фото: Global Look Press
Юрий Лоза:
Придя к власти, команда Навального тоже захочет красиво жить
Андрей Кураев // фото: Андрей Струнин
Андрей Кураев:
Жалко, что Навальный не рассказал о дворце Патриарха в Геленджике
Анна Калашникова с женихом Иваном // Фото: Instagram
"Осыпает миллионами": пикантные подробности отношений Калашниковой с новыми ухажером
Азиза в костюме Пингвина // Фото: стоп-кадр НТВ
"Азиза стала жертвой мести!": Гоген рассказал, почему певицу выгнали из шоу "Маска"
Стас Садальский // Global Look Press
Продолжение под угрозой: Садальский спровоцировал новый громкий скандал в шоу "Маска"
Владимир Высоцкий // фото: Viktor Chernov / Global Look Press
Лариса Лужина: Ток-шоу предлагали Тане Иваненко огромные деньги за сплетни о Высоцком
Фото в статье: Instagram
"Катя упрятала Гогена в психушку": подруга отркрыла струшную правду о положении Солнцева
Фото: Global Look Press
Дачка с Андреем Тумановым. Выбираем семена. Шаг третий: а что в пакетике?
Фото в статье: личный архив Ирины Скрипченко
Суровая сибирская мода: кемеровский трудовик мастерит женские платья из кедра
Изначально 23 февраля – День Советской армии // фото: Global Look Press
100 лет в обед. "Правды" нет, "Россия" продана, остался один "Труд"
Кадр: фильм «Республика ШКИД»
100 лет в обед: Забота Дзержинского о детях и принуждение Грузии к миру
Фото в статье: соцсети
"Не только ценный мех": В Дагестане спасают песцов с обанкротившейся зоофермы
^