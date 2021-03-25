Андрей Колесников о статье Навального: Российское общество – заложник государственной коррупции

Быть отравленным боевым химическим веществом, выжить и вернуться в Россию, чтобы тут же сесть по сомнительным статьям в тюрьму - какой следующий шаг должен сделать российский оппозиционный политик? Написать из тюрьмы статью о коррупции для западных изданий.

Три известные западные газеты - британская The Guardian, немецкая Frankfurter Allgemeine и французская Le Monde - опубликовали статью Алексея Навального о коррупции. В этой статье Алексей Анатольевич говорит довольно простые и ясные вещи, на которые весьма трудно смотреть "face to face" не только российским, но и западным обществу и элитам. Коррупция - злоупотребление должностными полномочиями для личной выгоды - причина или, по крайней мере, спутник всех бедствий в мире. От событий в Афганистане и массовых терактов - до пожаров в сибирских лесах.

Но говорить о коррупции неудобно, потому речь должна будет идти о совершенно конкретных "фэйсах" совершенно конкретных людей, сидящих во власти, особенно в странах, поддерживающих коррупцию на государственном уровне (одна из таких стран занимает одну восьмую земной суши).

Однако, говорить и смотреть в лицо - придётся, как и наказывать ближайших олигархов из окружения президента одной восьмой суши, потому что иначе санкционная и антикоррупционная риторика превращается в болтовню. Западу придётся проявить в этом вопросе политическую волю - чтобы начать соблюдать собственное законодательство на этот счёт.

Также в статье затронута тема политической коррупции, а именно - наших западных коррупционных "друзей" которые финансируются российской властью или вводятся ею в состав руководства российских государственных компаний. Кто кого теперь растлевает - "загнивающий" Запад Россию или встающая с колен Россия - Запад? Оптимистичный в этом отношении (и не оптимистичный в другом) комментарий на статью Алексея Навального дал Sobesednik.ru политолог и экономист, ведущий сотрудник "Московского центра Карнеги" Андрей Колесников:

- Эта статья важна в том смысле, что Навальный впервые за последнее время появился в публичном информационном поле, из которого он был насильственно убран, и, во-вторых, выступил как лицо влиятельно и значимое на Западе, где фамилия Навальный – синоним сопротивления режиму Путина. И это влиятельное лицо подготовило почти научную статью с анализом ситуации и рекомендациями.

Проблема коррупции – это проблема слияния государства и зависящего от него бизнеса, прежде всего крупного. На этом держится путинская система государственного капитализма.

Примерно это имеет в виду Навальный. С этим не поспоришь. Он полагает, что антикоррупционные меры против «спонсоров» Путина вынудят их выступить против режима и начать стимулировать модернизационную повестку. Предположение логичное, но пока оно работает в прямо противоположную сторону: если бизнесы сделаны на контактах с государством, то эти элиты до последнего будут вынуждены поддерживать первое лицо.

Элиты «национализированы». И они больше боятся не того, что Запад объявит их коррупционерами, а того, что Путин посадит их за коррупцию – на крючке абсолютно все.

Я бы не стал преувеличивать коррумпированность западных бизнесов, если речь не идет о персонажах типа Берлускони или Шредера или Фийона. В России работают до сих пор западные компании, которые принципиально не платят взяток, а если бы платили, давно были бы выдавлены из своих рыночных ниш. А вот как раз заказные дела типа дела Калви ухудшают инвестиционный климат до такой степени, что сюда могут прийти только те, кто, как Арманд Хаммер в советские времена, достаточно авантюристичны, чтобы иметь дело с государством.

Что касается санкционных советов Навального, то они не новы – еще Борис Немцов продвигал идею, согласное которой наказывать надо людей, на не страну. Путин под санкции вряд ли попадет, потому что он все еще субъект международных контактов и переговоров, президент страны, с котором волей-неволей приходится разговаривать.

Кроме того, если Путин будет под санкциями, ответом будет такая «бомбёжка Воронежа», что сегодняшняя зачистка общественного поля покажется детскими играми. В заложниках останется российское гражданское общество.