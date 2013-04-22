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"Такого не было даже в "эпоху Чурова": "Голос"* ответил на внесение в список иноагентов

Движение "Голос" опубликовало заявление по поводу своего включения Минюстом "под покровом ночи" в реестр иноагентов из-за финансирования от некой "гражданки Армении". Об этом "пополнении" стало известно поздно вечером 18 августа.

"У нас нет сомнений, что нынешняя атака на крупнейшее сообщество независимых наблюдателей за выборами всего за месяц до дня голосования — это попытка помешать гражданам России воспользоваться тем самым правом на наблюдение, которое Конституционный суд России посчитал гарантией признания обществом итогов голосования", -- говорится в заявлении правозащитников.

Еще в 2013 году Конституционный суд России признал, что право россиян на наблюдение за выборами, как участников коллективного суверенитета, неотделимо от самого права избирать. В ином случае граждане лишаются возможности удостовериться в правильном учете поданного ими голоса, что, в свою очередь, порождает сомнения в отношении законности выборных процедур и легитимности избранных депутатов (Постановление КС от 22.04.2013 № 8-П). Аналогичные положения закреплены и во взятых на себя Россией международных обязательствах.
- Движение "Голос"

Как отмечают авторы заявления, такого давления на наблюдателей, кандидатов, партии, журналистов, простых граждан непосредственно в ходе избирательной кампании не было даже в «эпоху Чурова». Они напоминают, что сейчас и без того "фактически уничтожено общедоступное видеонаблюдение, кандидатам отказывают в регистрации на выборах всех уровней без какого-либо реального обоснования, лишают права быть избранным задним числом, ОБСЕ вынуждено было отказаться от направления миссий международного наблюдения на российские выборы (впервые с 2008 года) из-за невозможности вписаться в установленные российскими властями абсурдно жесткие требования к численному составу международной миссии. Все это происходит на фоне постоянного давления на наиболее яркие независимые СМИ и отдельных журналистов, принятия репрессивных законов против политических оппонентов власти". 

Складывается впечатление, что среди многочисленных организаторов выборов верх взяли те, кого не заботит признание итогов выборов российскими гражданами и мировым сообществом. Мотивы этих людей не государственные (даже в том специфическом представлении о государственных интересах, которое укоренилось во власти в последнее время), а сугубо личные — демонстрация в целях карьерного роста своего рвения. Они словно специально делают все, чтобы не оставить стране и миру даже шанса на доверие тем результатам, которые в сентябре огласит ЦИК России. Вероятно, этим людям самим нечего терять.
- Движение "Голос"
  • Авторы заявления призывают записываться в наблюдатели.
Мы убеждены, что гражданское общество за последние 20 лет многому научилось и окрепло. И те, кто пытается украсть у народа страну, тоже это чувствуют. Поэтому вместе мы обязательно справимся.
- Движение "Голос"

*Внезапно уже второй раз внесено в реестр иноагентов

Теги: #Выборы-2021

Рубрика: Политика

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