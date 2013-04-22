"Такого не было даже в "эпоху Чурова": "Голос"* ответил на внесение в список иноагентов

Как отмечают авторы заявления, такого давления на наблюдателей, кандидатов, партии, журналистов, простых граждан непосредственно в ходе избирательной кампании не было даже в «эпоху Чурова». Они напоминают, что сейчас и без того "фактически уничтожено общедоступное видеонаблюдение, кандидатам отказывают в регистрации на выборах всех уровней без какого-либо реального обоснования, лишают права быть избранным задним числом, ОБСЕ вынуждено было отказаться от направления миссий международного наблюдения на российские выборы (впервые с 2008 года) из-за невозможности вписаться в установленные российскими властями абсурдно жесткие требования к численному составу международной миссии. Все это происходит на фоне постоянного давления на наиболее яркие независимые СМИ и отдельных журналистов, принятия репрессивных законов против политических оппонентов власти".