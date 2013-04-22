"Такого не было даже в "эпоху Чурова": "Голос"* ответил на внесение в список иноагентов
Движение "Голос" опубликовало заявление по поводу своего включения Минюстом "под покровом ночи" в реестр иноагентов из-за финансирования от некой "гражданки Армении". Об этом "пополнении" стало известно поздно вечером 18 августа.
"У нас нет сомнений, что нынешняя атака на крупнейшее сообщество независимых наблюдателей за выборами всего за месяц до дня голосования — это попытка помешать гражданам России воспользоваться тем самым правом на наблюдение, которое Конституционный суд России посчитал гарантией признания обществом итогов голосования", -- говорится в заявлении правозащитников.
Как отмечают авторы заявления, такого давления на наблюдателей, кандидатов, партии, журналистов, простых граждан непосредственно в ходе избирательной кампании не было даже в «эпоху Чурова». Они напоминают, что сейчас и без того "фактически уничтожено общедоступное видеонаблюдение, кандидатам отказывают в регистрации на выборах всех уровней без какого-либо реального обоснования, лишают права быть избранным задним числом, ОБСЕ вынуждено было отказаться от направления миссий международного наблюдения на российские выборы (впервые с 2008 года) из-за невозможности вписаться в установленные российскими властями абсурдно жесткие требования к численному составу международной миссии. Все это происходит на фоне постоянного давления на наиболее яркие независимые СМИ и отдельных журналистов, принятия репрессивных законов против политических оппонентов власти".
- Авторы заявления призывают записываться в наблюдатели.
*Внезапно уже второй раз внесено в реестр иноагентов
Теги: #Выборы-2021
Рубрика: Политика