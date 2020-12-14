Подозреваемые в отравлении Навального сотрудники ФСБ попали под британские санкции
Британия ввела санкции за применение химоружия против семерых фигурантов дела об отравлении Навального из ФСБ
Правительство Великобритании вводит новые санкции против семерых сотрудников Федеральной службы безопасности России, которых оппозиционный политик Алексей Навальный обвинил в своем отравлении химическим оружием из группы «Новичок». Сегодня исполнился ровно год со дня отравления политика.
Их имена содержатся в санкционном списке, опубликованном на официальном сайте правительства. Он посвящен не конкретно отравлению Навального, а применению химического оружия в целом. Всего в списке 22 имени и две организации: одна в Сирии, а вторая в России.
В списке содержатся следующие имена сотрудников НИИ-2 ФСБ, которые ранее уже называли журналисты Bellingcat и The Insider (объявлен в России «иностранным агентом»), а также сам Навальный: Алексей Александров (известен так же как «Фролов»), замглавы НИИ-2 ФСБ Станислав Макшаков, Иван Осипов («Спиридонов»), Владимир Паняев, генерал-майор ФСБ Владимир Богданов, генерал армии Алексей Седов, а также глава НИИ-2 ФСБ Кирилл Васильев.
В списке есть и другие имена российских чиновников, ранее уже внесенные в него, включая главу ФСБ Александра Бортникова и первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко. Константина Кудрявцева, с которым, как утверждалось, разговаривал сам Навальный, в списке нет.
В этот же санкционный список входят сотрудники ГРУ Александр Мишкин и Анатолий Чепига, обвиняемые в отравлении Скрипалей в Великобритании.
Напомним, что ранее сегодня в европейских СМИ вышла статья Алексея Навального, посвященная борьбе с коррупцией. В ней он, в том числе посетовал, что его совсем не устраивает, когда в санкционные списки включают сотрудников силовых ведомств, у которых нет интересов на западе, но не включают приближенных к Владимиру Путину олигархов, по которым эти санкции могли бы сильно ударить.
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Рубрика: Политика