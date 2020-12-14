Подозреваемые в отравлении Навального сотрудники ФСБ попали под британские санкции

Правительство Великобритании вводит новые санкции против семерых сотрудников Федеральной службы безопасности России, которых оппозиционный политик Алексей Навальный обвинил в своем отравлении химическим оружием из группы «Новичок». Сегодня исполнился ровно год со дня отравления политика.

Их имена содержатся в санкционном списке, опубликованном на официальном сайте правительства. Он посвящен не конкретно отравлению Навального, а применению химического оружия в целом. Всего в списке 22 имени и две организации: одна в Сирии, а вторая в России.

В списке содержатся следующие имена сотрудников НИИ-2 ФСБ, которые ранее уже называли журналисты Bellingcat и The Insider (объявлен в России «иностранным агентом»), а также сам Навальный: Алексей Александров (известен так же как «Фролов»), замглавы НИИ-2 ФСБ Станислав Макшаков, Иван Осипов («Спиридонов»), Владимир Паняев, генерал-майор ФСБ Владимир Богданов, генерал армии Алексей Седов, а также глава НИИ-2 ФСБ Кирилл Васильев.

В списке есть и другие имена российских чиновников, ранее уже внесенные в него, включая главу ФСБ Александра Бортникова и первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко. Константина Кудрявцева, с которым, как утверждалось, разговаривал сам Навальный, в списке нет.

В этот же санкционный список входят сотрудники ГРУ Александр Мишкин и Анатолий Чепига, обвиняемые в отравлении Скрипалей в Великобритании.

Напомним, что ранее сегодня в европейских СМИ вышла статья Алексея Навального, посвященная борьбе с коррупцией. В ней он, в том числе посетовал, что его совсем не устраивает, когда в санкционные списки включают сотрудников силовых ведомств, у которых нет интересов на западе, но не включают приближенных к Владимиру Путину олигархов, по которым эти санкции могли бы сильно ударить.