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Стоимость гробов в России выросла до 60%. Дорожают кресты и ограды для кладбищ

Похоронный рынок сообщает о росте цен на гробы и прочую атрибутику в 1,5-2 раза. Растут в цене и их дешевые аналоги

Фото: АГН "Москва"

Производители гробов, деревянных крестов и металлических решеток, которые используются на кладбищах, активно дорожают. Это обуславливают ростом цен на необработанную древесину, которую власти запретили вывозить из страны, а также удорожанием металла. При этом эксперты говорят, что проблем с монополией на рынке нет, а вот их заменители: картонные материалы или ЛДСП заметно дорожают именно на фоне слабой конкуренции. 

Глава ритуального агентства «Журавли» Илья Болтунов говорит, что стоимость гробов выросла на 30-60%. В московском ГБУ «Ритуал» называют цифру в 15%, а подмосковный производитель гробов «Фаворит» заявляет о «не последнем» повышении цен на 30%, передает «КоммерсантЪ».

Стоимость деревянных крестов вырастет на 10-20%, а металлических оград — в 2,5 раза, говорит Болтунов.

По мнению Михаила Бурмистрова из «Infoline-Аналитики», древесина дорожает в преддверии запрета на вывоз, потому что производители стараются активнее продавать её за рубеж. При этом в Союзе похоронных организаций и крематориев России также отрицают, что этот рост цен может быть связан с каким-либо сговором, потому что рынок производства гробов очень разнообразен.

Так как эксперты не ожидают падения стоимости атрибутики для похорон, предполагается, что россиянам придется использовать более дешевые материалы: картонные или ЛДСП. При этом они-то дорожать как раз будут из-за монопольного положения производителей, считают в «Фаворите». По их сведениями, МДФ уже выросли в цене в 1,5 раза, а ЛДСП — в 2 раза. В «Infoline-Аналитике» считают, что рост составил 2-2,5 раза.

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