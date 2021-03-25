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Хоронить стали чаще, но дешевле. Россияне начали экономить на ритуальных услугах

Расходы на похороны выросли, но меньше, чем их число, говорят в Росстате. При этом объем "серого" рынка больше "белого"

Фото: Global Look Press

По данным Росстата, за первые шесть месяцев 2021 года россияне потратили на похоронные услуги 36,9 миллиарда рублей. При этом за тот же период 2020 года сумма составила 34,07 миллиарда — на 9% меньше. В то же время смертность в России выросла на 16% — разница говорит о том, что на каждые похороны стали тратить меньше денег, пишет «КоммерсантЪ».

«Если до 2020 года средний чек при организации похорон в регионах составлял около 50 тысяч рублей, то сейчас люди не хотят тратить более 30 тысяч рублей», — поясняет руководитель похоронный фирмы «Журавли» Илья Болтунов. По его словам, снижать стоимость похорон удается за счет отказа от дополнительных услуг. Его коллега из Союза похоронных организаций и крематориев РФ Владимир Родькин указывает на рост числа кремаций, которые обходятся на 40% дешевле.

ГБУ «Ритуал» сообщает, что в Москве средняя стоимость похорон не изменилась, а хоронить стали на 18% чаще.

Впрочем, реально оценить состояние рынка трудно. Болтунов считает, что в «серой зоне» находится порядка 90% похоронных компаний. По его оценке, на фоне всё большего желания клиентов получить чек за услуги нелегальный рынок сокращается, а его объем вырос до 140-150 миллиардов. В «Ритуале» «серую зону» оценивают в 70%, а Михаил Бурмистров из «Infoline-Аналитики» рассказывает, что агенты платят 25-30 тысяч за уведомления о смертях и включают это в стоимость услуг.

Рубрика: Общество

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