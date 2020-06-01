Дмитрий Глуховский - Sobesednik.ru: строится "изолированная Россия" для детей и внуков элиты

Замсекретаря генерального совета "Единой России" Александр Хинштейн, в последнее время часто озвучивающий интересы определённых структур, сообщил о новом законопроекте "единоросов". Партия правящего большинства предлагает расширить основания для запрета на въезд в Россию иностранцев и лиц без гражданства - если они (внимание):

«...возбуждают ненависть, вражду, унижают людей по национальному, расовому, религиозному, языковому признаку, оскорбляют память защитников Отечества, унижают честь и достоинство ветеранов Великой Отечественной войны, оскверняют символы воинской славы России, уничтожают (повреждают) воинские захоронения, памятники, стелы, обелиски и другие мемориалы, увековечивающие память погибших при защите Отечества»

Как сообщил Хинштейн, документ подготовлен в ответ на случаи проявления русофобии на постсоветском пространстве. Видимо, имеется в виду недавнее скандальное заявление экс-посла Азербайджана в Белоруссии, Молдавии и Пакистана Исфандияра Вагабадзе, обругавшего Владимира Жириновского и вместе с ним "его нацию" - а также более, честно говоря, неприятная история: действия казахского блогера и националиста Куата Ахметова, который заставляет россиян, проживающих в Казахстане и занимающих определённые должности, извиняться на казахском языке за употребление русского.

Поводы для законопроекта есть - правда, не очень понятно, как в Центральной Азии оскверняют память и пересматривают причины и итоги Великой Отечественной войны. Может, речь тут скорее о Прибалтике и Украине? Но ведь это, как говорится, совсем другая опера.

Вообще, с обвинением в оскорблении ветеранов Великой Отечественной войны в нашей стране может сравниться только обвинение в педофилии. Россиянину трудно представить персонажа хуже, чем истязатель детей - или попиратель чести наших прадедушек и прабабушек, на плечи которых выпали великий подвиг и великая трагедия. Однако тот факт, что по обвинению в педофилии сидит историк Юрий Дмитриев, поднявший неудобную правду о жертвах сталинских репрессий - а дело об "оскорблении ветерана" завели на оппозиционера Алексея Навального, сказавшего много неудобной правды о наших властях и их коррупционных делах, - наводит на весьма горькие мысли о российской истории, политической системе и правосудии. И волшебное слово "русофобия" на эти мысли уже не очень-то действует. "Педофилия" и "оскорбление ветерана" - действуют верней.

Созвучный этим соображениям комментарий по поводу очередной патриотической инициативы "Единой России" дал "Sobesednik.ru" писатель Дмитрий Глуховский.

-Я думаю, что эта инициатива, как и многие другие инициативы, изначально прикрываясь самым благовидным предлогом - таким, что ни у кого не поднимется рука и язык не повернётся спорить, - превратится в выборочный, тайный, никому не объясняемый и ничем не мотивируемый запрет на въезд на в Россию.

Запрет будет действовать для любых лиц, которых, согласно любым анонимным доносам и предусмотренному в этом случае механизму, можно будет представлять в списки не только со стороны МВД, но и со стороны ФСБ и вообще кого угодно. Так у нас часто бывает.

Хочется напомнить, что блокировки интернет-ресурсов тоже изначально предполагались только по решению суда и только при очевидном и доказанном обвинении в экстремизме. Теперь "банят" просто списками, не утруждаясь давать кому-либо какие-либо объяснения.

Думаю, так же будет и в случае с запретом на въезд в Россию - всем, кого можно в чём-то обвинить, заподозрить, "ошельмовать", утверждая, что эти люди каким-то образом причастны к каким-то русофобским высказываниям.

В принципе, это ещё один очевидный шаг в сторону дальнейшей изоляции России - чтобы в этой "прекрасной" изолированной России, где правят дети, внуки и правнуки нынешней так называемой элиты, можно было безо всякого внимания и контроля со стороны внешнего цивилизованного мира творить всё, что хочешь. Россия двинулась по пути Туркменистана времён Сапармурата Ниязова"