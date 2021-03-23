"Голос" сделали незарегистрированным иноагентом №1 из-за денег "гражданки Республики Армения"
Власти за месяц до выборов решили надавить на самое крупное сообщество наблюдателей
Минюст внес движение общероссийское движение в защиту прав избирателей «Голос» в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, пишет «Интерфакс».
Правозащитная организация стала первой в новом списке иноагентов, которые никак не зарегистрированы. Напомним, что в 2016 году организация была ликвидирована по иску Минюста и с тех пор работала как незарегистрированная.
Сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц в своем телеграм-канале уже прокомментировал решение Минюста:
«У нас нет сомнений, что нынешняя атака на крупнейшее сообщество независимых наблюдателей за выборами всего за месяц до дня голосования — это попытка помешать гражданам России воспользоваться правом, которое Конституционный Суд России считает гарантией признания обществом итогов голосования. И эта атака делается максимально демонстративно. Это серьёзный сигнал о готовящихся фальсификациях. Мы планируем продолжить работу по защите избирательных прав. Призываем всех голосовать и наблюдать».
Мельконьянц отмечает, что в мотивировочной части решения Минюста причиной признания «Голоса» иноагентом стало некое денежное поступление от «граждански Республики Армении».
Теги: #Выборы в Госдуму
Рубрика: Политика