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"Голос" сделали незарегистрированным иноагентом №1 из-за денег "гражданки Республики Армения"

Власти за месяц до выборов решили надавить на самое крупное сообщество наблюдателей

Фото: Сообщество «Голоса» на сайте «ВКонтакте»

Минюст внес движение общероссийское движение в защиту прав избирателей «Голос» в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, пишет «Интерфакс».

Правозащитная организация стала первой в новом списке иноагентов, которые никак не зарегистрированы. Напомним, что в 2016 году организация была ликвидирована по иску Минюста и с тех пор работала как незарегистрированная.

Сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц в своем телеграм-канале уже прокомментировал решение Минюста:

«У нас нет сомнений, что нынешняя атака на крупнейшее сообщество независимых наблюдателей за выборами всего за месяц до дня голосования — это попытка помешать гражданам России воспользоваться правом, которое Конституционный Суд России считает гарантией признания обществом итогов голосования. И эта атака делается максимально демонстративно. Это серьёзный сигнал о готовящихся фальсификациях. Мы планируем продолжить работу по защите избирательных прав. Призываем всех голосовать и наблюдать».

Мельконьянц отмечает, что в мотивировочной части решения Минюста причиной признания «Голоса» иноагентом стало некое денежное поступление от «граждански Республики Армении».

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