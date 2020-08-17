"Голос" попросил Путина вернуть видеотрансляцию с участков: "Доверие к выборам – бесценно"

Движение наблюдателей за честные выборы «Голос» обратилось к президенту России Владимиру Путину с открытым письмом, в котором попросило его, как автора идеи, обеспечить открытое видеонаблюдение за избирательными участками и сделать всё возможное, чтобы вернуть эту функцию на выборах в Госдуму осенью. «Голос» не видит оснований убирать трансляцию из интернета и считает все объяснения ЦИК несостоятельными. Эксперты уверены, что это позволит повысить доверие к выборной системе и увеличит легитимность парламента при условии, что итоги голосования не намерены фальсифицировать.

Эксперты «Голоса» пишут, что полностью согласны с высказыванием президента Путина от 2011 года, где он пояснял, что видеонаблюдение за участками через интернет сможет повысить доверие к выборам:

«Если в 2011 году Вы настаивали на том, чтобы трансляция с веб-камер была выведена в интернет, "чтобы страна видела, что происходит на каждом участке возле каждого конкретного ящика, чтобы исключить всякие фальсификации на этот счет", то теперь председатель ЦИК России [Элла Памфилова] называет интересующихся выборами граждан "диванными наблюдателями", на "удовлетворение любопытства которых не стоит тратить бюджетные средства».

Без трансляции в интернет, убеждены специалисты, видеонаблюдение превращается в «декоративный элемент», а доступ к нему для партий дела не меняет и превращается в профанацию, потому что кандидаты не смогут охватить достаточного количества участков из региональных центров, в том числе из-за дополнительных ограничений, накладываемых Центризбиркомом: «Если даже партия гипотетически соберет доступы со всех 85 отделений и 225 кандидатов, то сможет наблюдать не более чем за 1260 УИК из 45,8 тысячи [число УИК не оборудованных видеонаблюдением почти вдвое больше, — прим. ред.]».

Эксперты считают, что заявления ЦИК ростом стоимости трансляции не обоснованы, так как обществу не были представлены соответствующие расчеты. Они также уверяют, что существенно стоимость не изменится, потому что вся инфраструктура для наблюдения уже и так установлена.

«В любом случае, мы полагаем, что доверие к выборам — бесценно и его подрыв ничем нельзя оправдать», — говорится в письме Путину.

По данным Минцифры, на выборах президента в 2018 году за день к трансляции подключились более 2 млн человек, а в моменте за выборами через интернет наблюдали 331 тысяча человек.

Сейчас ЦИК предлагает всем желающим прийти в центры наблюдения: «Сложно представить, к каким последствиям в нынешней эпидемиологической ситуации может привести такая концентрация граждан в ограниченных помещениях», — предупреждает «Голос», добавляя, что россияне едва ли пойдут наблюдать за выборами в таком формате. В дополнение, такой возможности лишатся граждане с ограниченными физическими возможностями.

Комментировать заявления Эллы Памфиловой о том, что видеонаблюдение в Сети якобы «угрожает национальной безопасности России», эксперты «Голоса» и вовсе не берутся, так как не видят в этом логики:

«Если исходить из предположения, что голосование и подсчет голосов будут проводиться честно, то такие свидетельства лишь укрепили бы легитимность избранного парламента и в глазах народа, и в глазах международного сообщества».

В крайнем случае там предлагают разрешить наблюдать за выборами только россиянам через сайт «Госуслуг».

«Голос» завершает свое обращение к главе государства двумя просьбами: