Сегодня, в 15:41

"Не смотрите, нам есть что скрывать". Россияне больше не смогут следить за выборами по камерам

ЦИК запретит сторонним наблюдателям следить за участкам по камерам. В "Голосе" уверены, это подготовка к фальсификациям

Фото: Скриншот

Центральная избирательная комиссия приняла решение отказаться об публичной трансляции видеонаблюдения за участками. Теперь следить за избиркомами смогут только специальные наблюдатели от партий, а на половине УИКов наблюдать будет нельзя и им — там происходящее будут исключительно фиксировать на видео, без трансляции.

«Трехдневного видеонаблюдения у нас никогда не было, да и в мире такого еще не было. Мы долго искали оптимальную модель, которая позволила бы с учетом финансирования сохранить высокие стандарты и сделать результаты видеонаблюдения максимально доступными для непосредственных участников избирательного процесса», — поясняет это решение зампред ЦИК Николай Булаев.

Как уточняет информационное агентство «Закон» в своих соцсетях, доступ к видеотрансляции с участков будет теперь исключительно у самих избиркомов, у партй и у кандидатов. Также Булаев заявил, что будут организованы специальные центры наблюдения, в которых следить за камерами с 50 тысяч участков смогут наблюдатели от партий.

«Решение, которое принял ЦИК, ни что иное, как попытка скрыть от общества те события, которые будут происходить три дня и две ночи на избирательных участках, — уверен сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц. — Они явно страхуются от того, что видеонаблюдатели зафиксируют фальсификации, которые снова облетят интернет. Так что теперь нам демонстрируется новая логика — не смотрите, нам есть что скрывать».

ЦИК обещает сохранять видиозаписи с участков в течение года. Как отмечают в «Голосе», ранее такие трансляции специально записывались волонтерами, чтобы потом можно было изучить их, что позволяло находить множество нарушений. Впрочем, доступ к архивам ЦИК в этом случае получить было сложно, а правоохранительные органы зачастую скептически относились к записям наблюдателей.

Поделиться статьей
Персона
Культура и ТВ 7 часов назад

Константин Райкин: После каждого успеха думаю, что на этот раз меня разоблачат

Расследование 5 дней назад

Могилу Тесака никто не осквернял. Она утопает в цветах и нацисткой символике

Происшествия 2 недели назад

Отменен приговор по громкому делу об убийстве, о котором писал "Собеседник"

Политика 2 недели назад

"Единая Россия" легла на рельсы

Общество 2 недели назад

Что сейчас происходит в главной ковидной больнице страны

Общество 2 недели назад

Потеря клиентов, выручки, штрафы: Как рестораторы готовятся к ограничениям в Москве

Общество 8 минут назад

20 идей по развитию страны от Дмитрия Давыдова

Общество 15 минут назад

Большинство россиян предпочли морю дом, дачу или деревню в летний отпуск

Общество 2 часа назад

Эдварду Билу на два года запретили выходить из дома с 20 до 8 часов

Здоровье и дом 2 часа назад

"Спасибо, что жива": Записки нашего спецкора из ковидного ада

Политика 3 часа назад

"Яблоко" уличило "Первый канал" в агитацию за "Единую Россию". Это подтверждает и "Голос"

Общество 3 часа назад

Катастрофа в Крыму: Глава республики высказался о несоблюдении масочного режима

Общество 3 часа назад

В Москве из-за жары повышен уровень озона, эксперты советуют оставаться дома

Общество 3 часа назад

Прививка от недоверия

Общество 3 часа назад

Песков не смог прокомментировать данные Росстата о положении российских семей

Общество 4 часа назад

Россию ждёт китайско-индийское качество вакцинации

Политика 4 часа назад

"Медуза"*: Белгородская область обогнала Москву по прививкам, введя доплаты медикам

Общество 4 часа назад

Слепнущего отца экс-директора ФБК будут судить, несмотря на госпитализацию

Общество 4 часа назад

Стрелявший в 13-летнюю девочку полицейский получил реальный срок. Сперва дали условный

Общество 5 часов назад

Обязательная вакцинация в России действует уже более чем в 30 регионах: Инфографика

Общество 5 часов назад

Власти спросят у москвичей, кого следующим подвергнуть обязательной вакцинации

Общество 5 часов назад

"Мрачная фантастика обретает реальность": россияне в гневе от новостей о татуировках в виде QR-кодов

Общество 6 часов назад

Илья Гращенков: QR-коды предложили татуировать на человеке – что дальше?

Общество 6 часов назад

Не для обсуждения: Кузнецова высказалась о вакцинации подростков от коронавируса

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика