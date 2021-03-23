"Не смотрите, нам есть что скрывать". Россияне больше не смогут следить за выборами по камерам

Центральная избирательная комиссия приняла решение отказаться об публичной трансляции видеонаблюдения за участками. Теперь следить за избиркомами смогут только специальные наблюдатели от партий, а на половине УИКов наблюдать будет нельзя и им — там происходящее будут исключительно фиксировать на видео, без трансляции.

«Трехдневного видеонаблюдения у нас никогда не было, да и в мире такого еще не было. Мы долго искали оптимальную модель, которая позволила бы с учетом финансирования сохранить высокие стандарты и сделать результаты видеонаблюдения максимально доступными для непосредственных участников избирательного процесса», — поясняет это решение зампред ЦИК Николай Булаев.

Как уточняет информационное агентство «Закон» в своих соцсетях, доступ к видеотрансляции с участков будет теперь исключительно у самих избиркомов, у партй и у кандидатов. Также Булаев заявил, что будут организованы специальные центры наблюдения, в которых следить за камерами с 50 тысяч участков смогут наблюдатели от партий.

«Решение, которое принял ЦИК, ни что иное, как попытка скрыть от общества те события, которые будут происходить три дня и две ночи на избирательных участках, — уверен сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц. — Они явно страхуются от того, что видеонаблюдатели зафиксируют фальсификации, которые снова облетят интернет. Так что теперь нам демонстрируется новая логика — не смотрите, нам есть что скрывать».

ЦИК обещает сохранять видиозаписи с участков в течение года. Как отмечают в «Голосе», ранее такие трансляции специально записывались волонтерами, чтобы потом можно было изучить их, что позволяло находить множество нарушений. Впрочем, доступ к архивам ЦИК в этом случае получить было сложно, а правоохранительные органы зачастую скептически относились к записям наблюдателей.