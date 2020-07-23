Наблюдатели от партий даже по плану ЦИК не смогут покрыть и 40% камер на участках
В презентации ЦИК говорится, что все партии одновременно смогут следить по видео только за 18900 участками из 50 тысяч
В России на выборах в Госдуму, которые пройдут 19 сентября, будет более 97 тысяч избирательных участков. На половине из них, примерно на 50 тысячах, установлены камеры видеонаблюдения. При этом даже если все наблюдатели от всех представленных в электоральном процессе политических партий одновременно будут изучать, что происходит на разных участках, они не смогу охватить и половины из них. Это следует из презентации ЦИК, на которую обращает внимание телеканал «Дождь».
На схеме, представленной Центральной избирательной комиссией, говорится, что одна партия получит возможность следить лишь за 1260 участками по всей России одновременно (порядка 2-3% от всех участков). Делать это они будут исключительно в специально оборудованных региональных отделениях ЦИК.
При этом вовсе не гарантируется, что количество наблюдателей от партий в этих отделениях будет достаточным для даже такого охвата камер.
Так как в процессе участвуют 15 партий, то в сумме, в идеальной ситуации, когда множества участков, за которыми они наблюдают, не пересекаются, отслеживать ситуацию участники выборов и их представители смогут лишь на 18 900 участках — это меньше 40% от общего числа участков с камерами и меньше 20% от всего множества участков.
При этом наблюдать за участками нужно будет в течение трех дней подряд: с 17 по 19 сентября.
Записи с камер ЦИК обещает хранить год, однако это вовсе не означает, что всё это время доступ к ним будет открыт. После окончания электорального процесса данные будут храниться только у ЦИК — в прошлые годы наблюдатели жаловались, что получить к ним доступ не всегда получалось даже в процессе разбирательства с правоохранительными органами по вопросу фальсификаций на выборах.
Напомним, что по решению ЦИК РФ с этого года простые граждане, которые не являются представителями партий в региональных центрах или наблюдателям от провластного ОНФ, не смогут следить за участками через интернет, как это было ранее. ЦИК объяснил это возросшими расходами на трансляцию, хотя вся необходимая инфраструктура для этого была создана ранее.
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Рубрика: Политика