Наблюдатели от партий даже по плану ЦИК не смогут покрыть и 40% камер на участках

В России на выборах в Госдуму, которые пройдут 19 сентября, будет более 97 тысяч избирательных участков. На половине из них, примерно на 50 тысячах, установлены камеры видеонаблюдения. При этом даже если все наблюдатели от всех представленных в электоральном процессе политических партий одновременно будут изучать, что происходит на разных участках, они не смогу охватить и половины из них. Это следует из презентации ЦИК, на которую обращает внимание телеканал «Дождь».

На схеме, представленной Центральной избирательной комиссией, говорится, что одна партия получит возможность следить лишь за 1260 участками по всей России одновременно (порядка 2-3% от всех участков). Делать это они будут исключительно в специально оборудованных региональных отделениях ЦИК.

При этом вовсе не гарантируется, что количество наблюдателей от партий в этих отделениях будет достаточным для даже такого охвата камер.