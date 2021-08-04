Вслед за видеонаблюдением: ОБСЕ не сможет следить за думскими выборами в РФ

Еще один демократический момент выпал из картины предстоящих выборов в Госдуму. Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека не сможет направить своих наблюдателей на думские выборы. Об этом пишет «Росбалт» со ссылкой на директора бюро Маттео Мекаччи.

В ОБСЕ не согласились на условия российских властей. В РФ настаивали, что организация должна ограничить число наблюдателей, которых можно было бы привлечь для работы на выборах.

«Настойчивые требования российских властей ограничить число наблюдателей, которых мы могли бы направить… к сожалению, сделали сегодняшний шаг неизбежным»

, – говорит Мекаччи.

До этого бюро ОБСЕ намеревалось отправить на наблюдение за парламентскими выборами в России 80 членов своей команды на долгосрочный период, а 420 – на краткосрочный. В ЦИК РФ сразу не отказывались от таких установок, заявляя, что решение будет зависеть от ситуации с пандемией коронавируса.