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Вслед за видеонаблюдением: ОБСЕ не сможет следить за думскими выборами в РФ

Российские власти требовали сократить число присутствующих на выборах наблюдателей от ОБСЕ

Фото: Global Look Press

Еще один демократический момент выпал из картины предстоящих выборов в Госдуму. Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека не сможет направить своих наблюдателей на думские выборы. Об этом пишет «Росбалт» со ссылкой на директора бюро Маттео Мекаччи.

В ОБСЕ не согласились на условия российских властей. В РФ настаивали, что организация должна ограничить число наблюдателей, которых можно было бы привлечь для работы на выборах. 

«Настойчивые требования российских властей ограничить число наблюдателей, которых мы могли бы направить… к сожалению, сделали сегодняшний шаг неизбежным»

, – говорит Мекаччи.

До этого бюро ОБСЕ намеревалось отправить на наблюдение за парламентскими выборами в России 80 членов своей команды на долгосрочный период, а 420 – на краткосрочный. В ЦИК РФ сразу не отказывались от таких установок, заявляя, что решение будет зависеть от ситуации с пандемией коронавируса. 

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