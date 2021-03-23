Памфилова выступила против обязательного голосования и возврата минимальной явки

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова не думает, что у идеи обязать всех граждан России голосовать на выборах есть какие-то перспективы. Она уверена, что это дало бы обратный эффект. А для того, чтобы граждане захотели самостоятельно принять участие в электоральном процессе, нужно обеспечить уверенность в то, что их голос действительно на что-то повлияет.

«В России, я полагаю, что это не приживется. У нас очень развито чувство внутренней свободы, свободы воли, и всякого рода принуждение дает прямо противоположный эффект», — сказала Памфилова в беседе с РИА Новости. Она заверила, что россияне при увеличении административного давления на них способны находить новые способы «выскользнуть из-под ярма принуждения».

«Я полагаю, что в России это бесперспективно», — заключила глава Центризбиркома.

Также Элла Памфилова отметила, что не видит необходимости в возвращении минимальной явки, без которой выборы не будут признаны действительными.

Напомним, что, по данным ВЦИОМ, сейчас лишь 22% россиян заявляют о своем желании проголосовать на выборах. Ещё в 2004 году показатель составлял 55%. Политолог-регионалист Александр Кынев неоднократно отмечал, что, по его мнению, на предстоящих осенью выборах власти намерены провести кампанию с использованием технологии «сушки явки», когда граждан стараются почти не информировать о голосовании, а нужный результат обеспечивает административно-зависимый электорат, который на выборы приведут и без агитации. Многие политологи также уверены, что такая же стратегия использовалась на выборах в Госдуму 2016 года, когда явка составила 47,88% (по сравнению с 60,21% на выборах 2011 года).