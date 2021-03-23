Сегодня, в 10:39

Памфилова выступила против обязательного голосования и возврата минимальной явки

Глава ЦИК: введение в России обязательного голосования "бесперспективно", людям нужна вера, что они на что-то влияют

Фото: Global Look Press

Элла Памфилова

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова не думает, что у идеи обязать всех граждан России голосовать на выборах есть какие-то перспективы. Она уверена, что это дало бы обратный эффект. А для того, чтобы граждане захотели самостоятельно принять участие в электоральном процессе, нужно обеспечить уверенность в то, что их голос действительно на что-то повлияет.

«В России, я полагаю, что это не приживется. У нас очень развито чувство внутренней свободы, свободы воли, и всякого рода принуждение дает прямо противоположный эффект», — сказала Памфилова в беседе с РИА Новости. Она заверила, что россияне при увеличении административного давления на них способны находить новые способы «выскользнуть из-под ярма принуждения».

«Я полагаю, что в России это бесперспективно», — заключила глава Центризбиркома.

Также Элла Памфилова отметила, что не видит необходимости в возвращении минимальной явки, без которой выборы не будут признаны действительными.

Напомним, что, по данным ВЦИОМ, сейчас лишь 22% россиян заявляют о своем желании проголосовать на выборах. Ещё в 2004 году показатель составлял 55%. Политолог-регионалист Александр Кынев неоднократно отмечал, что, по его мнению, на предстоящих осенью выборах власти намерены провести кампанию с использованием технологии «сушки явки», когда граждан стараются почти не информировать о голосовании, а нужный результат обеспечивает административно-зависимый электорат, который на выборы приведут и без агитации. Многие политологи также уверены, что такая же стратегия использовалась на выборах в Госдуму 2016 года, когда явка составила 47,88% (по сравнению с 60,21% на выборах 2011 года).

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Общество 2 дня назад

Ясен Засурский был связующей нитью эпох

Общество 1 день назад

"Вторая Кущёвка на карте России": калининградцы жалуются, что их город уничтожают

Общество 6 дней назад

Создатель рухнувшей финансовой пирамиды Finiko нашел новую «золотую жилу»

Расследование 1 неделю назад

Экс-жена Путина, дети Чайки: Кого "не могут" найти судебные приставы

Общество 1 неделю назад

Фирмы матери Вячеслава Володина за год потеряли почти 900 млн рублей

Общество 1 неделю назад

ФАС подтвердила масштабный сговор при работах на Хованском кладбище

Происшествия 3 минуты назад

Мужчина с гранатой захватил здание правительства Украины

Политика 1 час назад

Доклад c гостайной на остановке в Кенте забыл кандидат на пост представителя Британии в НАТО

Общество 1 час назад

В Москве голый мужчина избил полицейского. Тот постеснялся доложить об этом

Общество 1 час назад

Гидрометцентр назвал регионы, в которых ожидается аномальная жара до конца недели

Политика 2 часа назад

Главное к 4 августа: осада ТИКа, зажиточные кандидаты, мэру Нью-Йорка указали на дверь, контрабанда из Беларуси

Политика 4 часа назад

Шауль Ариэли: "Разделить Израиль на два государства, а Иерусалим – на два города"

Общество 11 часов назад

В рунете появится карта правозащитных инициатив, чтобы люди могли быстрее найти помощь

Политика 11 часов назад

Из России выслан эстонский дипломат, пытавшийся выведать планы РФ в Арктике

Общество 13 часов назад

В Петербурге ЗАГС отказался менять документы детей, чья мать умерла, а отец сменил пол

Политика 14 часов назад

Премьер-министр Британии Джонсон пообещал Тихановской деньги

Политика 15 часов назад

Литвинович и другие участники выборов требуют освободить суды и митинги от ковид-ограничений

Общество 15 часов назад

"Дяди, вы вышли из доверия": россияне ответили депутату на новые планы по массовой вакцинации

Общество 16 часов назад

Пока вы были на работе 3 августа: Любови Соболь запретили ночевать не дома, а МакSим начала дышать

Без рубрики 16 часов назад

Фоторепортаж: Как "волшебник" Иван Кулебякин спас день ВДВ

Политика 17 часов назад

Лев Шлосберг: Эти выборы власть уже проиграла

Общество 17 часов назад

"Не хотят пенсии платить?" Россиян удивило заявление Минздрава о вакцинации пенсионеров

Политика 17 часов назад

"Транзит будет турбулентным": профессор Соловей раскрыл планы Кремля на выборы в Госдуму

Политика 18 часов назад

"Тревожные показатели": политолог рассказал, когда стоит ждать отставки Мишустина

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика