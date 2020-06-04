Экс-директор "Левада-центра"*: Политическое поле перед выборами выжжено

Политический рейтинг доверия президенту России Владимиру Путину снизился с 33% до 31%, следует из данных опроса «Левада-Центра»*. Социологи «Левады» фиксируют значительное падение уровня доверия и к губернаторскому корпусу. По итогам июня 2021 года деятельность губернаторов одобряют 57% россиян (снижение за месяц составило 6%). Снижение уровня поддержки ниже 60% зафиксировано впервые за три года.

Россияне также стали немного меньше доверять Владимиру Жириновскому (июнь – 12%, июль –11%), Сергею Лаврову (июнь – 10%, июль – 9%), Сергею Миронову (июнь – 4%, июль – 2%). Все меньше россиян считают, что Россия движется в нужном направлении. Согласно опросу, 44% считают, что страна движется по неверному пути, 47% – что страна движется в правильном направлении. Немного снизился и рейтинг одобрения деятельности Путина – его деятельность одобряют 64% опрошенных, при этом в июне таких было 66%. Причины падения и взлетов рейтинга доверия президента и власти в эксклюзивном интервью Sobesednik.ru подробно объяснил теперь уже бывший директор независимого аналитического «Левада-Центра» Лев Гудков (срок полномочий Льва Гудкова на этом посту истек 31 мая, новым директором организации избран Денис Волков; Гудков продолжает работу в центре в должности заместителя директора и научного руководителя – прим. ред.)

Доверяет лишь треть страны: за шесть лет Путин растерял 58% доверия россиян: с 89% в июне 2015-го, до 31% – к августу 2021-го.

– В чем причина потери доверия граждан к власти?

– В принципе, все социальные показатели в последнее время немножко ухудшаются. Особенно перед выборами, на фоне диффузного развитого раздражения и ощущения принудительности и искусственности вот этих выборов, от которых ничего не ждут. Возможно, с этим тоже связано снижение одобрения Путина.

– А пандемия коронавируса оказала влияние на отношение людей к власти?

– Ну этот фактор довольно устойчивый на протяжении всего года. Там есть некоторые колебания тревожности, которые приходятся на апрель и осень 2020-го и январь 2021 года, но сейчас нет такого обострения.

– Почему падает рейтинг Владимира Путина?

– Это снижение незначительное. Действительно, немножко растет общее напряжение по всем параметрам и ухудшается перспективы в экономической и политической сфере – с точки зрения наших опросов и это отражается на отношении к Путину.

– Кто и как одобряет деятельность президента?

– Поддержку и доверие Путину оказывают, прежде всего, две категории населения: социально слабые, пожилые люди, консервативно настроенные, боящиеся изменений пенсионеры, люди с низким образованием прежде всего, надеющиеся на власть и провидение ее социальной политики и чиновники. А люди более образованные в возрасте 25-40 лет они отличаются более низким уровнем доверия и поддержки Путина.

Кроме того, очень важен еще канал информации и сегмент информационного поля, в котором находятся опрошенные. Доверяют и одобряют деятельность Путина те, кто сидит в телевизорах и слушают радио – прежде всего, на федеральных каналах информации. Не доверяют и негативно оценивают Путина прежде всего люди, пользователи социальных сетей и телеграм-каналов. Это такой небольшой сегмент, на него приходится 7-10% информационного поля, но он очень значим, поскольку задает альтернативу и это наиболее информативные и образованные и активные группы населения. В этом смысле база Путина – пассивные, бедные, боящиеся нового, тревожные категории населения.

А оппонентами выступают те, для кого нынешний режим оказывается неприемлемым и сильно ограничивающим их перспективы, т. е. творческие, более активные, образованные, самостоятельные люди. В условиях усиливающегося авторитарного репрессивного режима они чувствуют себя крайне неуютно, некомфортно.

– Максимальные показатели одобрения деятельности Путина от Левада-Центра волнообразны: 86% – декабрь 2003, 87% – декабрь 2007, 88% – сентябрь 2008, 88% – октябрь 2014, 89% – июнь 2015, 61% – июнь 2000, 61% – ноябрь 2013. Что это было?

– Это пики. Рейтинг Путина достигал максимума на фоне военных компаний или политических катаклизмов. В принципе эти максимумы приходятся на войну с Грузией 2008 года и в момент присоединения Крыма.

Любые милитаристские авантюры, противостояние Западу, возрождение и риторика «вставания с колен» немедленно поднимают рейтинг Путина.

Очень важный фактор его поддержки – это внешняя угроза, она сразу обеспечивает мобилизацию отодвигает все претензии и выражения недовольства властью и создает такое объединение вокруг символических позиций руководства страны.

– Как вы измеряете доверие к президенту страны?

– Двумя вопросами. Официальная формулировка «одобряете ли вы деятельность Владимира Путина на посту президента» – такая лобовая формулировка, которая сразу же провоцирует малярийские реакции населения. Они всегда и сегодня держится на уровне 63%. И другая грань, когда люди сами называют политиков, которым они доверяют и которых они одобряют. И здесь ситуация другая. Показатели последнего замера доверяют президенту 31%.

Самая низкая точка одобрения была в июле 2020 года, там было 23%. И вот на этом расхождении мы фиксируем масштабы поддержки одобрения, устойчивости консолидированного ядра. Ответ на открытый вопрос дает твердое ядро путинских сторонников, самая консервативная часть населения. А более официозная формулировка показывает демонстративную лояльность, но не активную поддержку.

Взлеты и падения Путина

– В октябре 1998 года лишь 5% ваших респондентов считало, что страна движется «в правильном направлении». А в августе 1999 года – уже при Владимире Путине, 82% россиян сказало вам, что страна идет «по неверному пути»… На что выпали пики и провалы рейтингов Путина?

– Максимальные цифры одобрения приходятся на военные компании. Первый сильный взлет, когда Путина еще никто не знал, случился в 1999 году, после его обещаний «мочить в сортире» и до взрывов жилых домов в российских домах, на фоне всеобщей паники, он продемонстрировал себя как очень решительный и энергичный новый руководитель. И сразу получилась такая свеча его популярности от неизвестных нескольких процентов рейтинг подскочил до 84%.

Первая волна его популярности очень скоро упала, потому что события с Курском, с Дубровкой довольно быстро снизили его рейтинг. Восстановилась его популярность к 2004 году, во время первой предвыборной компании Путина – когда рейтинг ему подняла реклама.

И третья волна его популярности (88%) пришлась на войну с Грузией в августе 2008 года. Через месяц последовало резкое снижение. Почти сразу после войны с Грузией начался экономический кризис 2008 года и нарастающее недовольство его политикой снизило поддержку Путина. На фоне массовых протестов 2011-2012 годов началось плавное, но очень устойчивое снижение его поддержки и одобрения. Все это продолжалось до конца 2013 года. Именно в ноябре-декабре 37% не хотели бы видеть его следующим президентом, а 61% говорили, что устали ждать выполнения политических обещаний Путина.

Но аннексия Крыма и политическая эйфория подняли рейтинг президента до 89% (пиковое значение популярности Путина), после чего начался медленный, но очень устойчивый спад, особенно он стал в 2015-м году, в 2016-м он немножко приостановился.

Но главный обвал Путина произошел летом 2018 года, когда он подписал пенсионную реформу, вызвавшую всеобщее возмущение и недовольство. Если посмотреть на графики, то там идет резкий обвал. Тогда уровень одобрения его снизился с 59% до 23% – в ответах на открытый вопрос. Позже он поднялся до 33% и практически год держится на этом уровне.

А на официальную лобовую формулировку о доверии к Путину, его снижение было с 83% до 59%. Потом немножко восстановилось и держится на уровне 63%.

– Похожую цифру показал опрос ВЦИОМа от 23 июля: 62,3% опрошенных россиян доверяют Владимиру Путину, тогда как одобряют его работу на посту президента РФ 57,2% (-1% за неделю) опрошенных россиян. Исследования независимого аналитического Левада-Центра как-то коррелируются с аналогичными рейтингами оценки работы президента и правительства ВЦИОМ?

– Я честно вам скажу, что не сравниваю их. Конкретные замеры могут отличаться, но тренды в длинные периоды показывают одни и те же результаты. В цифрах могут быть расхождения, но кривые в тенденции у нас с ними очень похожи.

– Кому из политиков доверяют россияне?

– Политическое поле выжжено, если смотреть на сильные расхождения между рейтингом Путина и следующими за ним политиками. Огромная разница. Это указывает на то, что политическое поле зачищено и самостоятельных политиков даже в лидерах партий их сегодня просто не существует. Следующие за Путиным по популярности Лавров и Шойгу – не самостоятельные политики без своих программ. Это исполнители того, кого намечает Путин. Они обслуживающий персонал. Говорить о поддержке и влиянии системной оппозиции тоже не приходится, в размере 8-10-11%, чуть колеблются, но в принципе это очень низкие показатели.

Ярких фигур сегодня фактически нет. Это означает, что мы имеем дело с очень жесткой, безальтернативной вертикалью власти и репрессивной политикой администрации президента, вытесняющих с политического поля сколько-нибудь самостоятельных фигур, не допускающей ни критики, ни изложения взглядов населения.

Нет организации, которые представляли бы взгляды и интересы значительных категорий населения. Это самое важное, что можно сказать о нынешней картине. Фактически полная деградация политики, как института.

– На фоне застоя политиков первого эшелона власти России рейтинг ее оппозиционера Алексея Навального по данным вашего опроса растет. Чем вы это объясните?

– Навального одобряют совсем немного. Он держится на уровне 3%, но цифра эта довольно устойчива, выше, чем у Собянина (фигура которого воспринимается, как политика московского, а не федерального масштаба). Потому что арест Навального даже по такому надуманному делу явный рейтинг его, несправедливое осуждение, оно вытесняет его за пределы политического поля. Люди, которые с симпатией к нему относятся и разделяют его взгляды, чисто прагматически рассматривают его фигуру как устраненную и политически сейчас незначащую. Конечно, в идеологическом смысле, как критик режима, он продолжает сохранять лидера мнений и выступает как ориентир противников путинского правления, но из реальной политики он уже полностью устранен.

– Какие настроения у людей перед выборами, ваши прогнозы на осень?

– 66% не ждут ничего от этих выборов и не испытывают к ним никакого интереса, поскольку под 70% не надеются видеть в следующей Думе людей, которые бы представляли их интересы и взгляды. Интерес к выборам минимален. И это одна из результативных тактик президента на понижение явки и соответственно сохранение только своих сторонников или зависимых групп населения. Люди понимают, что исход выборов предрешен и от людей ничего не зависит. Даже те, кто одобряют Путина и готовы его поддержать, особого интереса к выборам не испытывают. Они придут и проголосуют, потому что всегда так делали. Электорат Путина и «Единой России» – это очень пассивная в политическом смысле категория людей, зависимая от власти и боящаяся нового, следуя привычной рутине, проголосуют, даже не зная за кого. Потому что кандидатов, конечно, они не знают.

* организация внесена Минюстом в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента