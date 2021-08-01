Главное к утру 2 августа: МОК призвал Минск к ответу, новая система ФНС, россиян отучили от политики

Международный олимпийский комитет (МОК) может ввести дополнительные ограничения против Беларуси, если проверка заявления бегуньи Кристины Тимановской о попытке насильственного вывоза из Японии даст основания для таких мер, заявил РИА Новости глава коммуникаций МОК Марк Адамс.

МОК также обратился к Национальному олимпийскому комитету Беларуси за исчерпывающими объяснениями произошедшего, пишет Deutsche Welle. Сейчас Тимановска находится в безопасности, под защитой властей Японии. Кроме национальной полиции к делу подключено управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Принять спортсменку уже согласились ряд европейских стран, включая Чехию и Польшу.

ВЦИОМ выявил серьезное снижение политической активности в России за последние годы на фоне роста активности гражданской. Если в 2004 году на выборы ходили 55% населения, то сейчас — 22%. Участие в избирательных кампаниях за 17 лет снизилось с 8% до 6%, а в митингах — с 5% до 3%, передает РБК. Если же в 2011 году 61% признавались, что вообще никогда не участвовали в общественной жизни, то сейчас так говорят лишь 45%. Удвоилось (до 8%) число людей, которые подписывают петиции, а также количество участвующих в гуманитарных сборах средств.

Приложение Unjected для знакомств антиваксеров было удалено из App Store из-за нарушений правил Apple об информировании о коронавирусе. Об этом пишет Bloomberg. Из Google Play его ещё не удалили, однако, по информации агентства, там уже грозятся сделать это, если контент не начнут должным образом модерировать.

По мнению «Гринпис», вступивший в силу закон, позволяющий добычу краснокожих животных «в исключительных случаях», является способом легализации трофейной охоты. Об этом радиостанции «Говорит Москва» заявил глава отдела по особо охраняемым природным территориям «Гринпис» Михаил Крейндлин:

«Мы считаем, что охотничье лобби в Думе попросило эти поправки для того, чтобы иметь возможность периодически, например, под видом охоты в научных целях, добывать краснокнижных животных. Это очень коррупционная форма».

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что городская администрация не планирует переводить школы на удаленку с 1 сентября. Об этом градоначальник сказал в интервью РБК.

Борьба с эпидемией коронавируса в столице обошлась городскому бюджету примерно в 600 млрд рублей. Из них 200-250 млрд были недополучены в виде дохода, а потрачены за полтора года 350 млрд. Порядка 100 млрд ушли на поддержку граждан и бизнеса.

При этом перед поставленной задачей привить до 60% работников бизнес, по словам мэра, по большей части справился без «тотальных проверок» со стороны администрации.

«А с теми предприятиями, которые не отчитались, Роспотребнадзор будет работать в индивидуальном порядке», — добавил Собянин.

Федеральная налоговая служба планирует в начале 2022 года запустить систему «Налоговый потенциал», которая будет на основании внутренних показателей компании рассчитывать, какую налоговую нагрузку она должна нести. Об этом пишут «Ведомости». Также будут сравниваться рентабельность и размер заработных плат на разных предприятиях региона. Хотя чиновники обещают, что это не станет индикатором ухода от налогов, повод для дополнительной проверки может появиться. Судя по публикации, мера ожидаемо направлена не на снижение налоговой нагрузки, а именно для увеличения налоговых сборов.