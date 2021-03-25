Элитные браконьеры выходят на охоту, а 167 тыс. россиян подписывают против них петицию

Имя председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова вышло в список трендов российского сегмента Твиттера. Это случилось, благодаря кампании против закона, легализующего VIP-охоту на краснокнижных животных.

Еще в декабре минувшего года думские законотворцы приняли в третьем чтении поправки к закону «Об охоте». Их лоббистом оказался депутат Владислав Резник, состоящий в «Клубе горных охотников» (об этом сообщается в петиции , опубликованной на сайте Change.org).

«Данный законопроект фактически отменяет запрет на отстрел животных, занесенных в Красные книги РФ и субъектов РФ в научных целях. Теперь под видом научных исследований можно будет проводить охоту на снежных барсов, белых медведей, леопардов, тигров и др.»

, – сетуют защитники в петиции. К слову, обращение к Бурмистрову на момент подготовки публикации уже подписали более 167 тысяч человек. Ее автор – Арсений Филиппов. Документ он подготовил совместно с учеными РАН и экспертом GreenPeace.

Закон, по словам природных защитников, вводит серьезную бюрократическую нагрузку в процедуру для признания того или иного вида подлежащим к внесению в Красную книгу России. Теперь это возможно сделать лишь со ссылкой на данные государственного мониторинга. Но этот мониторинг фактически не ведется, утверждают авторы петиции.

Кроме того, решение о внесении в Красную книгу может быть принято только спустя полгода после публикации подтверждающих данных в Сети.

Активисты требуют дополнить один одну из частей закона «О животном мире» предложением: «Добывание объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации не допускается, за исключением их отлова в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, а также сохранения и восстановления их популяций».