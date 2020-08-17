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Тихановская вступилась за Тимановскую: "Спортсмены – это гордость страны, а не собственность режима"

Тихановская требует расследования случая с Тимановской. Она напоминает, что режим Лукашенко "опасен для всего мира"

Фото: Скриншот

Светлана Тихановская

Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская прокомментировала скандальную ситуацию с попыткой похищения белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской из Олимпийской деревни в Токио властями Республики. Она выразила благодарность всем странам и международным структурам, которые оказали спортсменке оперативную помощь и потребовала от Международного олимпийского комитета (МОК) расследовать этот случай, отстранить причастных к этому спортивных функционеров, а от международного сообщества — ввести против них экономические санкции, расширив при этом и пакет санкций против режима Лукашенко. Лидер белорусской демократической оппозиции также обещает поднять эту тему в рамках ОБСЕ и ООН.

«Мы работаем над тем, чтобы власти Японии и Международный Олимпийский комитет в соответствии с правилом 37 Олимпийской Хартии обеспечили безопасность всем беларусским спортсменам, так как в любой момент режим может начать очередные репрессии против них», — пишет Тихановская.

Во время самого инцидента она и её команда возвращались из своего визита в США, так что не могли оперативно реагировать на происходящее, поэтому она отдельно поблагодарила возглавляемое Павлом Латушко Национальное антикризисное управление Беларуси, Беларусский фонд спортивной солидарности, а также белорусскую диаспору за рубежом, которые помогли спортсменке спастись «от насильственной депортации в тюрьму». Также она выражает благодарность МОК и властям Японии за то, что отреагировали на происходящее, а Чехии, Словении и Польше — за предложения убежища для г-жи Тимановской.

Тихановская заверила, что сейчас белорусская бегунья находится в безопасности.

При этом непризнанный президент обращает внимание внешних наблюдателей: этот инцидент лишь ещё раз доказывает, что белорусы за границей не могут ощущать себя в безопасности — ранее, как она поясняет, это стало понятно после случая с Романом Протасевичем, ради ареста которого был принудительно посажен международный рейс.

«Мы настаиваем, что белорусские спортсмены — это гордость нашей страны, а не собственность режима. И сейчас моральный долг международного сообщества — дать решительную реакцию на попытки похищения беларусов с территорий демократических государств», — пишет Тихановская.

В интервью газете Bild она также называет произошедшее «свидетельство бесчеловечности и неадекватности режима [Лукашенко]». Она говорит, что действующая власти Беларуси «токсична», а сам режим «опасен для всего мира». 

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