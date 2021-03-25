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Лукашенко отличился и на Олимпиаде. Его спецслужбы пытаются похитить из Токио белорусскую бегунью

Легкоатлетку Кристину Тимановскую попытались носильно увезти в Беларусь с Олимпиады после критики спортивных чиновников

Фото: Instagram

Кристина Тимановская

30 июля легкоатлетка из Беларуси Кристина Тимановская жестко раскритиковала чиновников за то, что её поставили бегать дистанцию, которую должны были бежать другие спортсменки. Сегодня Тимановскую попытались похитить прямо из Олимпийской деревни — национальные представители купили ей билеты на родину, пришли в номер и повезли в аэропорт.

Завтра, 2 августа, спортсменка собиралась участвовать в забеге на 200 метров, однако с соревнований её сняли «в связи с эмоционально-психологическим состоянием».

Сейчас спортсменка находится в окружении волонтеров и полиции Японии. Она сказа «Еврорадио», что боится возвращаться в Беларусь. Г-жа Тимановская собирается просить политического убежища на территории Евросоюза. 

Причиной для насильного вывоза спортсменки в Беларусь стало следующее эмоциональное высказывание, опубликованное в Instagram бегуньи: «Только что узнала новость о том, что я буду бежать на этой Олимпиаде еще и третий вид — эстафету 4 по 400 метров. Оказывается, что наше очень крутое начальство решило все, как обычно, за нас. Они накосячили с девчонками, у которых не хватает достаточно [допинг-]тестов, чтобы прилететь на их первую в жизни Олимпиаду — и они решили сделать ход конем и запустить меня в эстафету.

Класс, ребята! Молодцы! Почему же мы должны расплачиваться за ваши косяки? (...) Але, вы вообще о чем? У вас все окей? Это Олимпийские игры, это не приколы».

Также спортсменка написала, что в руководстве команды на её сообщения вообще не отвечают, а сам факт происходящего она назвала «беспределом».

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