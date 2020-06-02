Лукашенко пообещает "жестко" бороться со свободой слова. Она "переросла" в экстремизм

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о «завершении системной работы по наведению порядка в информационном поле». Он говорит, что свобода слова в стране использовалась для прикрытия экстремистской деятельности.

«Здесь важно понимать: мы боремся не с инакомыслием или разными мнениями. Упаси Господь. Под эту марку вырезать разные точки зрения — все, пропадем, погибнет страна. Просто свобода слова, которую мы защищаем конституционно, сегодня переросла в экстремистскую деятельность. И против этого мы будем бороться жестко и решительно. Мы не отступим», — приводит слова Лукашенко БелТА.

Он также рассказал о якобы многочисленных раскрытых заговорах, угрозах терактов, распространяемые «беглыми» белорусами и «их иностранными кураторами». Диктатор также заверил, что никакого раскола в стране нет.

После мирных протестов августа прошлого года власти Беларуси начали преследовать администраторов Telegram-каналов, а затем принялись репрессировать федеральные и региональные независимые СМИ. В частности было заблокировано крупнейшее независимое издание TUT.BY, а также ряд других популярных СМИ. Против десятков журналистов были возбуждены уголовные дела по различным статьям. Администрирование Telegram-каналов на законодательном уровне приравняли к экстремистской деятельности, как и подписку на них — многократно сообщалось, что силовики просто проверяли телефоны случайных прохожих на улице, чтобы выяснить, не подписаны ли они на «запрещенные» каналы. Как сообщает Следственный комитет Республики, за прошедший год было возбуждено 4 691 уголовное дело об экстремизме, передает ТАСС.