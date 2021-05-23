Как тебе такое, Илон Маск? Итоги недели одним предложением

Sobesednik.ru традиционно подводит новостные итоги недели в одном предложении на шесть тысяч знаков.

Половину этой недели мы все дружно жили новым хобби Сергея Владиленовича, который решил замутить свой ежегодный форум «Новое знание» (нет, ну а чем ему ещё заняться, если к внутренней политике всё больше подключаются силовики) — правда ничего сильно нового мы на этом мероприятии не увидели и никаких знаний не приобрели, но, надо отдать должное, шоу устроили получше, чем наши вечные форматы, где кто-то, а может много даже кто, говорит с Путиным — на этот раз обошлись без первого лица, вместо него позвали всех чиновников, какие были под рукой, и главную звезду, без которой форум никто бы просто не заметил, — Илона Маска (а почему же не Рогозина, он бы таксочку притопил, спел бы, да ещё бы и саккомпанировал): «Очень убогая дискуссия с Маском и слабая подготовка. Детские вопросы из зала. Звезду достали, что с ней делать так и не поняли. Думали, что само все пойдет», — пишет политолог Татьяна Становая, хотя опять же, может, в России завод Tesla откроют, если занявшийся этим Минпромторг раньше не пересажают по одному — главной же и магистральной линией форума стала простая и понятная идея: если раньше мы что-то хотели показать косенькое и кривенькое и приговаривали «Как тебе такое, Илон Маск?», то теперь мы показываем самого Маска, только непонятно зачем и кому, но как-то это всё неправильно,

даже несмотря на то, что есть в России свои косяки вроде той же «Единой России», которая всех ну просто уже задолбала со своим праймериз, куда пытаются заманить любого, кого смогут (ведь рейтинг по Москве у них 15%, а сторонники уже побежали с тонущего корабля в оппозицию), даже учителя уже их посылают (сейчас конец года и им вот уж точно не до политинформации), но даже с ЕР у нас в стране есть чем гордиться, например, законопроектом Пискарева против Навального, которые решили доработать Клишас и Крашенинников (все звезды созыва в одном флаконе): всем, кто поддерживал Навального в последний год придется пожить какое-то время без выборов, и да, сойдет репост и лайк, вовсе не обязательно идти на митинг или переводить деньги, хотя это тоже сойдет, а то, что закон имеет обратную силу, не суть, ведь, как объясняют в Совфеде, базовые права, гарантированные защищенной статьей Конституции, — это такая фигня и их лишение не считается — «Как тебе такое, Илон Маск?»

— ещё у нас в стране можно гордиться вакцинами, но вот только уже не только «иноагент» «Медуза» говорит, что до коллективного иммунитета даже Москве нужно ещё от 2 до 7 лет, но и Собянин выходит и (ну когда не отвлекается на бред про прививки за $2 тысячи) признает открыто, мол, да, вакцинацию провалили, прям «обидно», первые ведь зарегистрировали и распространили — «Как тебе такое, Илон Маск?»

— или вот Мосгордумой можно гордиться, ведь там единороссы-самовыдвиженцы с зарплатой в 500-700 рублей в месяц предложили устроить оплачиваемый отпуск сразу на 4 месяца и ради этого устроили 15-часое заседание до часа ночи, принимая законы вроде того, по которому голосовать за мэра теперь смогут все с временной регистрацией на 3 месяца (да-да и труженики ГБУ «Жилищник» тоже), причем не как на «Евровидении» — 20 раз, а сколько захотят, считаться будет только последний, — все без исключения оппозиционеры (к ним, кстати, решил и Илья Яшин подключиться) там просто за голову хватались: «Ну хоть стой, хоть падай, — возмущалась депутат Шувалова. — Вы что, ребята?! Вы вообще взгляните на себя со стороны глазами ваших избирателей!», — ну и «Как тебе такое, Илон Маск?»,

но это, разумеется, не всё, есть в Москве и другая гордость — глава Дептранса Ликсутов, которого на неделе уличили в увольнениях из метро всех, кто Навального поддерживает, в команде политика ему даже международные санкции пообещали, а в самом метро за неделю на депутатский запрос так и не ответили, не умеют работать, не то что коллеги: «Медузу» иноагентом, как оказалось, признавали по доносу очень странного человека Александра Ионова, чью жалобу передавали по инстанциям с такой скоростью (одно федеральное ведомство в день), что, как говорится, «Путин был в шоке, когда узнал»… что уж тут про Маска спрашивать,

да и вообще, с инакомыслящими мы боремся в стиле «пятилетка за полгода»: пока Роспотребнадзор объясняет, что чиновники имели исчерпывающее право сидеть в полном зале с Путиным без масок во время послания (в отличие от остальных москвичей, которых такими правами наделить забыли), на «Земский съезд» в Великом Новгороде, к которому прикапывались ещё на перроне, пришли силовики, начали считать, сколько людей в помещении (было меньше разрешенных 30, тогда полковник позвал толпу коллег и получилось больше), мерить линейкой расстояние между креслами и требовать прекратить это безобразие в виде обсуждения темы местного самоуправления (антиконституционного, можно сказать, с поправкой на/от Путина), хотя Съезду это всё помешало слабо, разве что Галямину с парой коллег задержали, теперь, видимо, ждет осмотр у стоматолога, ведь у Любови Соболь во рту уже начали искать «мошенничество» с пожертвованиями Навальному (ну тем, видимо, которые политик не отмывал) — ну так «Как тебе такое, Илон Маск?»,

ещё не впечатлён? — ну тогда тебе в Беларусь, где в конец обезлегитимившийся Лукашенко так далеко послал базовые права граждан, что решил полностью закрыть TUT.BY, издание, которое ещё называют «белорусским «Яндексом» (хотя не совсем точное сравнение, это, может и главное, но всё же СМИ, а не технологическая компания), да и ещё непонятно зачем заблокировал Sports.ru (видимо, чтобы не напоминал ему про утраченный ЧМ по хоккею), но это всё цветочки, ягодки пошли в виде звездочек, вернее сказать, просто желтых нашивок в колониях, какими как оказалось, лукашисты начали помечать политических заключенных, вспомнив неустарешвающией практики своих коллег из гитлеровского Рейха — такое тебе, Илон Маск, уж точно не нужно, так что со своими теслами к нам пока лучше не надо, а то ты, может не помнишь, был у нас тут уже один дядя Степа со своими ё-мобилями — мы тут в демократию поигрывали, — да вот как-то сплыл, так что ты подумай ещё разок.