Подмосковный, Удмуртский, Калужский губернаторы и Любовь Соболь обратились к Маску

Американский предприниматель Илон Маск во время форума «Новое знание» заявил, что планирует разместить новый завод Tesla в России, чем вызвал интерес у руководителей регионов.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша в телеграм-канале заявил, что регион полностью готов для того, чтобы обустроить на своей территории автомобилестроительное предприятие, пишет РБК.

Следом глава Подмосковья Андрей Воробьев на английском обратился к известному американцу, где заверил Маска, что под столицей находятся «лучшие специалисты и идеальная логистика». К тому же, рядом уже есть завод Mercedes.

Глава республики Удмуртия Александр Бречалов тоже пригласил Илона Маска в регион и заявил, что там для его завода будут предоставлены налоговые льготы, а площадка для размещения уже готова.

Коллега оппозиционера Алексея Навального, юристка Любовь Сообль наоборот же обвинила Илона Маска в участии в пропагандистском прокремлевском мероприятии, где в том числе выступал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Она назвала форум «Новое знание» — пылью в глаза в современной России, погрязшей в коррупции.

«Чтобы понять, что есть форум “Новое знание”, достаточно просто посмотреть на список людей, на нем выступающих: Лавров, Песков, Шойгу, доверенное лицо Путина актер Машков. Члены пропутинской партии “Единая Россия”, пропагандисты, коррупционеры. Причем здесь наука? Причем здесь новое знание?»

– написала Любовь Соболь на своей странице Facebook.