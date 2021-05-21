Илон Маск заявил о возможном скором появлении Tesla в России

Американский предприниматель, инженер и миллиардер Илон Маск анонсировал скорое официальное появление Tesla в России, Казахстане и других странах СНГ на российском форуме «Новое знание». Его слова передает РИА Новости.

«Я думаю, что мы скоро будем присутствовать в России, и Tesla скоро будет в России, я думаю, что это будет потрясающе. И также нужно смотреть более широко, на Казахстан, страны СНГ», — сказал глава Tesla.

Он добавил, что рассматривают Россию для открытия новых заводов по производству электромобилей. «У нас есть завод в Шанхае... Мы хотим, что у нас были заводы в других частях мира, потенциально мы рассматриваем Россию», — отметил Маск.

Ранее Илон Маск заявил, что приостанавливает продажу электромобилей Tesla за биткоины из-за неэкологичного способа получения этой криптовалюты. При этом он заверил, что компания не будет продавать свои биткоины, пока добыча криптовалюты не будет осуществляться с помощью «устойчивых источников энергии».