Илон Маск приостановил продажу Tesla за биткоины в связи с борьбой за экологию

Tesla приостановил продажу электромобилей за биткоины из-за неэкологичного способа получения этой криптовалюты. Об этом основатель Tesla Илон Маск сообщил в своем Twitter.

«Tesla приостановила продажи транспортных средств с помощью биткойна. Мы обеспокоены быстрорастущим использованием ископаемого топлива, особенно угля, который обладает худшими показателями вредных выбросов, для добычи и транзакций биткойна», — написал Маск.

При этом он также добавил, что компания не будет продавать свои биткоины, пока добыча криптовалюты не будет осуществляться с помощью «устойчивых источников энергии».

24 марта компания Tesla ввела возможность оплаты своей продукции биткоинами.

Ранее основатель SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что у него высокофункциональная форма аутизма. На шоу Saturday Night Live, где он был ведущим, Маск заявил, что этот выпуск станет историческим, поскольку его ведущим впервые стал человек с синдромом Аспергера (высокофункциональная форма аутизма). Или по крайней мере он стал первым, кто открыто рассказал о своем диагнозе, уточнил Илон Маск. Такое заявление ранее не звучало лично из уст самого Илона Маска, хотя третьи лица заявляли, что поведение изобретателя очень похоже на свойственное аутичным людям. Некоторые сотрудники компаний Маска жаловались на беспредельно язвительное отношение к ним со стороны руководителя. «Всем, кого я обидел, я просто хочу сказать: я заново изобрел электромобили и отправляю людей на Марс на ракетном корабле. Вы думали, я тоже буду спокойным нормальным чуваком?» — отшутился Маск в монологовой части шоу.