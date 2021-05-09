Илон Маск заявил, что у него высокофункциональная форма аутизма

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск стал ведущим шоу Saturday Night Live на телеканале NBC.

На старте программы он заявил, что этот выпуск станет историческим, поскольку его ведущим впервые стал человек с синдромом Аспергера (высокофункциональная форма аутизма). Или, по крайней мере, он стал первым, кто открыто заявил, уточнил Илон Маск.

Такое заявление впервые прозвучало лично из уст самого Илона Маска, хотя ранее третьи лица заявляли, что поведение изобретателя очень похоже на свойственное аутичным людям. Некоторые сотрудники компаний Маска жаловались на беспредельно язвительное отношение к ним со стороны руководителя.

Другие свидетели обращали внимание на то, что Маск настолько раздражается опечатками в рабочих письмах, что буквально не может продолжить их чтение.

«Всем, кого я обидел, я просто хочу сказать: я заново изобрел электромобили и отправляю людей на Марс на ракетном корабле. Вы думали, я тоже буду спокойным нормальным чуваком?» — отшутился Маск в монологовой части шоу.

Также он предупредил, что в разговоре с гостями не будет смотреть им в глаза (одна из особенностей некоторых форм расстройств аутистического спектра), но уверенно активирует «эмуляцию» обычного нейротипичного человека.

После эфира Илона Маска поправили: он не первый ведущий шоу SNL с синдромом Аспергера. В нулевых шоу вел Дэн Эйкрод, который на протяжении многих лет говорил о диагностированном у него еще в детстве синдроме. При этом остается неизвестным, диагностирован ли Маск психиатром с упомянутым нейроотличным статусом.