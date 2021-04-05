Маск посоветовал Роскосмосу стремиться к полной многоразовости в ракетах

Основатель компании SpaceX Илон Маск прокомментировал планы госкорпорации «Роскосмос» создать ракету-носитель с многоразовой первой ступенью: «Это правильный путь, — написал миллиардер в своем Twitter. — Но я рекомендую стремиться к полной многоразовости».

Речь идет о проектируемом российской корпорацией аппарате «Амур-СПГ», первая ступень которого, как планируется, сможет совершить посадку после запуска и затем использоваться повторно. Аппараты Falcon 9, созданные Маском, уже делают это с 2015 года.

По расчетам «Роскосмоса», использовать первую ступень ракеты можно будет 10 раз. По крайней мере, так говорится в опубликованном релизе компании. На соответствующий вопрос одного из подписчиков Маск ответил, что у Falcon 9 по сути нет какого-то порога по повторному использованию, однако с каждым разом возрастают затраты на обслуживание аппарата.