"Медуза"*: В Москве падают темпы вакцинации. Для 60% привитых нужно от двух лет

Даже по официальным данным о количестве вакцинируемых в Москве, которые журналистам предоставили в департаменте зравоохранения, для достижения коллективного иммунитета в столице понадобится два года. Согласно последним сведениям, которые довольно редко озвучивают в мэрии, в столице уже привились 1,3 миллиона, а суточная норма составляет 8-10 тысяч человек.

Впрочем, как сообщает «Медуза»* со ссылкой на источники в структурах власти, эти темпы вакцинации, скорее всего, не отражают реальности: «Сейчас по Москве [ежедневно прививается] 2,5-3,5 тысячи в день, а на пике [в январе-феврале] доходило до 11,5-12,5 тысяч в день», — рассказал один из собеседников издания. Если исходить из этих цифр, то на создание коллективного иммунитета в столице уйдет пять-семь лет. Другой источник заверил, что «где-то в июне» Собянин отчитается о 1,5 миллионах привитых, а темпы вакцинации в этом случае будут соответствовать шести-семи тысячам человек в день. Это значит, что потребуется до 3,5 лет, чтобы привить 60%.

Власти неоднократно заявляли, что в России к концу лета, к началу осени будет выработан коллективный иммунитет, то есть привьются 60% граждан. Это консенсусная позиция руководства страны, включая президента Владимира Путина. Чтобы достичь таких результатов, Москве надо вакцинировать по 60 тысяч человек ежедневно, что на порядок больше даже официальных цифр.

При этом эксперты предупреждают, что уповать на коллективный иммунитет, который выработается, если большинство населения переболеет, не стоит: во-первых, это приведет к куда большей смертности, а во-вторых, в этом случае антитела будут распространены неравномерно и вспышки вируса продолжат возникать.

Как пишет «Медуза», на ударные темпы вакцинации зимой в Москве повлиял приток иностранцев и жителей регионов, которые прививались в столице, так как в ней не было дефицита препаратов. Позднее эту практику остановили, да и сами москвичи потеряли интерес к процедуре: «В Москве все, кто уже хотел, привился, — заявил источник со стороны производителей вакцин. — Им так долго говорили о том, что Россия победила коронавирус, что они в это поверили и не видят смысла в прививке». Собеседники издания полагают, что россияне в то же время не доверяют властям. Источник в мэрии говорит, что нынешний интерес жителей столицы к вакцине скорее норма, а вот зимой он был аномально высок.

*Издание «Медуза» объявлено российскими властями «иностранным агентом».