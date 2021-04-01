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Россияне не верят вакцинам, включая российские. В других странах с этим куда лучше

Общество
14:34, 01 апреля 2021

Россияне не верят вакцинам, включая российские. В других странах с этим куда лучше
Рисунок: Камиль Бузыкаев
Рисунок: Камиль Бузыкаев

Согласно исследованию банка Credit Suisse, Россия оказалась на последнем месте в рейтинге из восьми крупнейших развивающихся стран по отношению к вакцинам собственного производства. В свою очередь, Дмитрий Песков не верит Credit Suisse, хотя «Левада-Центр» [объявлен российскими властями иностранным агентом] в начале марта приводил куда более низкие показатели по России. Сейчас врачи объясняют нежелание вакцинироваться в обществе антипрививочными настроениями, недоверием российским вакцинам и нехваткой препарата в регионах.

По данным опроса Credit Suisse, в России своим собственным вакцинам в октябре доверяли лишь около 40%, а в январе — 38%. Это заметно ниже, чем в среднем по всем странам — 60%. В Китае привиться своими препаратами готовы 90% населения, в Бразилии — 80%, в Индии, Индонезии и Таиланде — 70%, а в Турции и Мексике больше 60%.

Социология банка говорит о том, что больше всего россияне бояться побочных эффектов от препаратов (40%), далее идет недоверие к любым вакцинам (25%), а ещё 19% вообще считают, что прививаться не нужно, передает РБК.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в результатах исследования сомневается: «[Это] очень уважаемая кредитно-финансовая организация, но я никогда не знал, что она также славна работой в социологии. Я не знаю, что это за опрос, и здесь скорее можно говорить о доверии к результатам этого опроса», — приводит ТАСС слова представителя Кремля.

Для сравнения, готовность россиян привиться российской вакциной «Спутник V» ранее измерял «Левада-Центр»*. В опросе от начала марта, лишь 30% опрошенных говорили, что они готовы сделать это. При этом их данные на январь почти совпадают с данными Credit Suisse, до декабря 2020 года показатель держался чуть ниже 40%, а затем пошел на снижение. 62% в марте отказались бы прививаться.

Согласно опубликованному сегодня «Левада-Центром» опросу российских врачей, они чаще всего считают причиной того, почему до сих пор в стране привиты лишь около 5%, недоверие к вакцине в целом и антипрививочные настроения — об этом сказали 52% опрошенных специалистов. 46% медиков считают, что это связано с недоверием именно к российским вакцинам. 38% увидели связь с недоступностью вакцины в регионах. Недостаток информирования называют лишь в 22%, падение темпов распространения болезни назвали 19% врачей, а 16% считают, что вакцинация плохо организована на местах.

Многие врачи говорят о недостатке вакцин в их регионах: 62% в — Уральском регионе, 48% — в Сибирском, 39% — в Дальневосточном, 42% — на Кавказе и 35% — в Приволжье. В Северо-Западном регионе 42% также говорят о недостаточном количестве вакцины. В среднем показатель составляет 34%.

Из опрошенных врачей 38% уже привились и 31% намерены сделать это. Почти четверть медиков или 23% не собираются прививаться (сюда входят и те, у кого уже есть антитела).

Больше всего российские врачи доверяют качеству вакцины «Спутник V» (69%), ещё 48% называют «КовиВак», а 41% — «ЭпиВакКорону». 

При этом 57% врачей в РФ считают, что коронавирус имеет искусственное происхождение и лишь 28% верят в естесственное. По этому показателю медики ничем существенно не отличаются от населения в целом.

*«Левада-Центр» объявлен российскими властями «иностранным агентом».

Тема: "Уханьский" коронавирус

Теги: #Песков #Вакцина от коронавируса

Рубрика: Общество

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