Коллективный иммунитет к вакцине: Почти 60% россиян не готовы прививаться

Опрос «Левада-Центра» показал, что большинство россиян (58%) не намерены в ближайшее время вакцинироваться «Спутником V» даже если препарат будет бесплатным, а прививка добровольной. Согласны же привиться лишь 38%. Причем обе цифры почти не изменились по сравнению с аналогичными замерами в августе и октябре.

Отличия в отношении к вакцине заметны между разными категориями граждан: наибольшее число тех, кто готов привиться среди одобряющих деятельность Владимира Путина, но и здесь набирается лишь 50%. Напомним, что сам глава государства до сих пор не привился. Почти такой же результат (48%) у группы 55+, а молодежь к вакцинации относится более насторожено: среди людей от 18 до 24 лет готовы привиться 33%, в группе 25-39 лет — 25%, а в группе 40-54 года — 40%. Различий между позициями женщин и мужчин почти нет.

Самыми популярными причинами отказа от вакцины стали: желание дождаться окончания испытаний (30%) и страх перед побочными эффектами (29%). 12% респондентов имеют противопоказания, 12% не видят в процедуре никакого смысла, а 10% выступают против любых прививок.