Илья Яшин пойдет на довыборы в Мосгордуму по 37-му округу

Глава муниципального округа Красносельский, оппозиционный политик Илья Яшин объявил, что намерен участвовать в довыборах депутатов Московской городской думы. Он пойдет по 37-му административному округу (районы Гагаринский, Академический, Ломоносовский и часть проспекта Вернадского). В 2019 году здесь победил коммунист Николай Губенко, но в августе прошлого года он скончался.

По словам муниципального депутата Яшина, желание принять участие в работе городского парламента есть у него уже давно и он предпочтет это выборам в Государственную думу, потому что, учитывая его работу в Москве, он «хорошо понимает, как работает городская система и какие законы нужны, чтобы сделать жизнь людей лучше».

Яшин пойдет на выборы как самовыдвиженец, для этого ему потребуется собрать 5223 подписи, что он не считает большой проблемой: половину из них в столице можно сдать через портал «Госуслуги» (это гарантирует, что их не смогут забраковать), а собрать их будет просто, так как «опросы показывают, что у [него] большая поддержка в округе». При этом свои шансы на регистрацию он оценивать не берется, лишь выражая надежду, что команда мэра Сергея Собянина «не будет ходить по тем же граблям», что и в 2019 году, и позволит зарегистрировать оппозиционера.

Также Яшин уверяет, что в 37-м округе «практически невозможно» избраться от «Единой России», а сам он намерен строить свою избирательную компанию в опоре на «сотрудничество с районными активистами и муниципальными депутатами».

При этом жителей своего Красносельского округа он заверяет, что не намерен бросать их и продолжит отстаивать их интересы в городском парламенте. Муниципалитет же сохранит большинство за его единомышленниками.

Илья Яшин является одним из наиболее ярких представителей муниципальной власти в Москве, у него также есть популярный YouTube-канал, где он публично отчитывается о своей деятельности и высказывает мнение о социально-политических вопросах столичного и федерального масштаба.

Согласно свежему опросу «Левада-Центра»*, среди москвичей его деятельность одобряют 16%, а не одобряют 15% (остальные не выражают никаких позиций). Среди всех политиков, о ком «Левада» спрашивала москвичей, он занял четвертое место, уступив лишь федеральным политикам – депутату Госдумы Петру Толстому (24% против 18%), оппозиционеру и политическому заключенному Алексею Навальному (24% против 61%) и кандидату в депутаты Госдумы Любови Соболь (17% против 25%).

*«Левада-Центр» объявлен российскими властями «иностранным агентом».