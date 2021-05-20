СК ищет "мошенничество" ФБК* во рту у Любови Соболь

Следователи СК в ходе допроса юриста Фонда борьбы с коррупцией* Любови Соболь по делу против ФБК о мошенничестве в особо крупном размере заинтересовались винирами (виниры — пластины, которые приклеиваются на внешнюю сторону зуба и выполняют функции натуральной эмали, — ред.) на зубах оппозиционера. Об этом г-жа Соболь сама рассказала в своем Twitter. Она уверяет, что «поставила [виниры] уже даже не помнит когда, да и те со скидкой».

«4 зуба сделала — сразу видно, богачка и мошенница! Дворец за 100 млрд под Геленджиком — о нет, это мы расследовать не будем, докопаться до 4 виниров — вот это давайте всем этажом расследовать», — возмущается Соболь, которая намеревается баллотироваться в депутаты Госдумы этой осенью.

Накануне директор Фонда Иван Жданов рассказал, что СК резко начал вызывать на допросы сотрудников ФБК, хотя после сообщения о возбуждении нового дела о мошенничестве в конце декабря прошлого года правоохранители, кажется, не вспоминали про него.

«На допросы при этом таскают сотрудников, которые были на [официальных] трудовых договорах. Оформление было в белую и Фонд [борьбы с коррупцией] ежегодно отчитывался о средствах, проходил аудиты, делал добровольные отчеты и выкладывал его в сеть. О каком мошенничестве вообще может идти речь?» — недоумевает Соболь, напоминая, что основатель ФБК Алексей Навальный ранее жил в своей квартире в Марьине, а после этого снял квартиру на Автозаводской, которая располагалась ближе к их офису. При этом сама юрист проживает в небольшой квартире своего супруга, площадь которой, по её словам, составляет 38 квадратных метров. «Неправильные какие-то мошенники, не находите?» — заключает Соболь.

Иван Жданов уже иронизировал, что если ранее, с 2019 года, СК расследовал уголовное дело об отмывании денег ФБК, то есть якобы организация переводила в легальное поле краденые деньги, то сейчас ведомство поменяло свои позиции и решило доказать, что Фонд «украл» деньги поддержавших их граждан.

*ФБК объявлен российскими властями «иностранным агентом».