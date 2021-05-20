В АП похвастались, что на российском форуме выступят Маск и Возняк

Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко пообещал, что основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск выступит перед гостями форума «Новое знание», который запланирован в России на 20-22 мая. Также туда приедут отечественные чиновники. Выступит на форуме и основатель компании Apple Стив Возняк.

«Перед вами в эти три дня выступят [глава МИД РФ] Сергей Лавров, [пресс-секретарь президента] Дмитрий Песков, [глава Сбера] Герман Греф, [мэр Москвы] Сергей Собянин, основатель Apple Стив Возняк, [предприниматель] Олег Тиньков, [глава Курчатовского института] Михаил Ковальчук, [дирижер] Валерий Гергиев, Илон Маск. Это мировые имена и лучшие специалисты в своей сфере», — приводит РБК слова Кириенко на открытии мероприятия.

Мероприятие пройдет сразу в восьми российских городах: в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске и Калининграде. Также оно будет транслироваться на сайте общества «Знание». Всего в нем примут участие порядка 150 спикеров.