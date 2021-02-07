Илон Маск: Выпускники с MBA умеют в Power Point, но не знают, как что работает

Руководитель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск назвал выпускников престижных вузов со степенью MBA, идущих в управленцы, с парашютистами, которых высадили во главе компании без реального понимания производственных процессов.

«Путь к лидерству не должен лежать через обучение по программе MBA. Лидерство надо заслужить, пройдя путь снизу вверх, делая полезные вещи. Слишком много выпускников престижных программ MBA становятся руководителями, не зная, как что работает», — пояснил он в интервью на YouTube-канале Сэнди Манро (цитата по Inc. Russia).

При этом Маск не считает, что хорошее образование и степени MBA никому не нужны, обращая внимание, что и сам отучился в Пенсильванском университете. Однако он настаивает, что для управления бизнесом в первую очередь нужен опыт, а без него образование не поможет.

«Они могут быть хороши в презентациях PowerPoint, хорошо умеют выступать, но они не знают, как что работает. Они словно спрыгивают на позицию руководителя с парашютом, вместо того, чтобы пройти путь снизу вверх. Они не знают, что на самом деле нужно, чтобы делать отличные продукты», — уверен Маск.

Илон Маск на настоящий момент является вторым самым богатым бизнесменом мира по капитализации его предприятий, следует из оценки Forbes Real-Time. За 2020 год стоимость его активов возросла почти в 10 раз.