Полиция поупражнялась в устном счете на "Земском съезде" и задержала Юлию Галямину

На «Земский съезд» муниципальных депутатов пришла полиция.

Как пишет «Дождь», принять участие в форуме решил начальник полиции по Великому Новгороду Сергей Максимов. На мероприятии была задержана Юлия Галямина, сам Съезд настоятельно требуют прекратить.

Максимов с подчиненными пришел на мероприятие, чтобы проверить, исполняется ли там указ губернатора о том, что более 30 человек в одном помещении быть не должно. Потом, когда в помещении оказалось меньше 30 участников, он начал проверять документы. В помещение также вошла толпа сотрудников полиции.

Сотрудники правоохранительных органов потребовали прекратить Съезд и задержали его главного организатора, экс-муниципального депутата Юлию Галямину, следует из трансляции YouTube-канала Rus News.

Перед этим Галямина писала, что Съезд продолжается: «Мы были готовы к попыткам его сорвать. Мы соблюдаем даже политизированный и не вступивший в законную силу указ губернатора». Она добавила, что указ губернатора нарушили полицейские: прийдя на форум, они превысили допустимое количество участников. До этого момента участники были распределены на три зала так, что в каждом оказалось меньше 30 человек (перемещаться между залами также не разрешалось).

«Сотрудники полиции зашли «посчитать количество участников». Насчитали 25 при допустимых 30. Это не помешало начать жесткие задержания», – заявила Галямина.

«Полиция пришла на форум мундепов в Новогороде. Опять нелепые отмазки в виде ковидных отграничений. Что сейчас, что в марте причина одна – у власти очень низкий рейтинг, поэтому хотят задавить все живое», – комментирует происходящее исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров, который также выступал как один из организаторов разогнанного ранее полицией форума мундепов в Москве. Он уверен, что обвинения, которые сейчас предъявляют на «Земском форуме», лишь подтверждают, что обвинения в их адрес (о нежелательной организации) были надуманными. По данным РБК, тогда задержания курировала ФСБ.

Напомним, что губернатор Нижегородской области Андрей Никитин за пару дней до съезда ограничил число участников массовых мероприятий до 30, сославшись на коронавирус. Юлия Галямина сообщала, что считает это решение незаконным, однако приняла меры, чтобы эти условия были выполнены на форуме.