"Земский съезд" начинается в Новгороде, несмотря на козни губернатора

Съезд независимых муниципальных депутатов в Великом Новгороде, известный также как «Земский съезд» начинается сегодня, 22 мая, и должен продлиться до завтра, 23 мая. В YouTube запланирована трансляции мероприятия, которая по плану должна стартовать в 14:00 по московскому времени, однако на момент публикации новости ещё не началась.

«Выпущенный специально под нас противозаконный указ губернатора Новгородской области осложнил нам организацию, но не сорвал Съезд», – говорит главный организатор мероприятия Юлия Галямина. Речь идет о решении главы Новгородской области Андрея Никитина усилить антиковидные меры накануне съезда, ограничив число участников массовых мероприятий до 30 человек.

Г-жа Галямина, которая ранее была осуждена условно по «дадинской статье» за организацию несогласованных акций, а затем лишилась по этой причине возможности продолжать заниматься преподавательской деятельностью и мандата муниципального депутата, прибыв в Новгород, уже на перроне встретила сотрудников полиции. По её словам, они пытались вручить ей некое предостережение, но брать его она отказалась.

В ходе съезда депутаты намерены обсудить вопросы местного самоуправления и выдвинуть свои идеи относительно налоговых отчислений в муниципалитеты и других демократических процедур. Съезд носит «надпартийный характер», уточняют организаторы.

Мероприятие проходит на собранные в ходе краудфандинговой программы пожертвования.