Член "Единой России" ушла в оппозицию: У меня проснулась совесть

Член «Единой России» Анастасия Набережных после года в партии ушла в оппозицию и рассказала, почему поступила так, несмотря на то, что многие годы поддерживала партию власти и искренне считала, что кроме ЕР никто для людей ничего не делает: «Оказалось, что она [партия] просто больше пиарится, чем другие».

Г-жа Набережных со школы ходила в патриотические кружки, поступила в кадетский корпус, затем в «Молодую гвардию», а после этого попала в местную ячейку «Единой России» и пробыла у них год. 17 мая она вышла из партии и примкнула к оппозиционной коалиции независимых кандидатов «Новосибирск 2020», в которой, в том числе состоят и сторонники Алексея Навального (многие из них избрались в городской парламент).

По словам девушки, всё началось с акций протеста в поддержку Навального, на которые она решила сходить, чтобы «понять противника».

До этого она иногда не соглашалась с товарищами по партии, но «наступала на горло своей песне», склоняясь перед мнением более опытных коллег. Изучив деятельность людей из оппозиции она начала «понимать их»: «Но у меня все равно были «розовые очки». Я считала, что "Единая Россия" все равно лучше, она всегда права», — рассказывает девушка изданию «Сибкрай.ru».

Однако 21 апреля, когда она вновь сходила на митинг, внутри единоросса что-то изменилось:

«На последнем митинге я уже была в не противоречии с оппозицией, я была вместе с ними, и тогда я себя в первый раз почувствовала вместе с людьми, это важное такое чувство… Такого взаимодействия в партии нет и не будет никогда. Они просто не хотят с людьми общаться, им просто нужна выгода. Люди им нужны как ресурс», — объясняет Набережных.

Как утверждает девушка, единороссы часто очень боятся за себя и иногда даже берут телохранителей на встречи с избирателями. В целом же, по её словам, в региональных отделениях партии не хватает сторонников, а чтобы дотянуть до федеральной квоты, они придумывают новых членов или не убирают из списков старых, уже покинувших «Единую Россию». Внутри же её коллектива никакого не было подобия «команды»: «Когда один человек выходит за дверь, и они его сразу же начинали обсуждать и осуждать».

Теперь девушка намерена участвовать в выборах в городской парламент Новосибирска в 2025 году от независимой оппозиции, а в ближайшее время запишет ролик о том, как обстоят дела в отделениях партии власти и почему, с ее точки зрения, стоит отказаться от членства в этой организации.