За "Единую Россию" готовы проголосовать менее трети россиян — ВЦИОМ

Если бы выборы в Госдуму прошли в это воскресенье, поддержать партию власти согласились бы лишь 32% — менее трети россиян, следует из статистики, опубликованной ВЦИОМ. Ранее «Левада-Центр» сообщал об аналогичной поддержке «Единой России» в 29%.

При этом другие партии в этом исследовании распределены иначе: если у «Левады» на втором месте с 11% идет ЛДПР, а у КПРФ всего 7% поддержка, то «ВЦИОМ» выдает коммунистам вдвое большие результаты в 14%, а ЛДПР те же 11%. «Справедливая Россия» с 6% результатом едва проходит в Госдуму, а «Яблоко» и Российская партия пенсионеров за социальную справедливость находятся в преддверии — у них по 4%. 22% либо не знают, за кого голосовать, либо не пойдут на выборы.

По данным ВЦИОМа, 68% респондентов считают, что за правящую партию голосуют «сторонники стабильности», а 11% уверены, что — «сторонники перемен».

39% опрошенных полагают, «Единая Россия» оказывает положительное влияние на политическую жизнь страны. 26% уверены, что партия влияет на неё отрицательно.