Путин требует от ЕР больше конституционного большинства: "Партия теперь у нас одна"

Выборы в Госдуму в 2021 году после победы Джо Байдена воспринимаются силовым блоком руководства страны как борьба с США, которые якобы намереваются активно вмешиваться в них, в том числе через «Умное голосование» Алексея Навального, которого Владимир Путин с подачи «силовиков» боится куда больше руководителя внутренней политики Сергея Кириенко, пишет «Медуза» со ссылкой на ряд источников, близких к руководству «Единой России» и администрации президента.

По данным издания, так называемые «силовики активно внушают президенту», что грядущие выборы выйдут из разряда внутренней политики и из-за якобы серьезных намерений американцев вмешаться в них превратятся во внешнюю, станут «почти войной», объяснил представитель ЕР.

На этом фоне, по словам многих собеседников, в ходе совещания с широким составом руководства партии и страны начальник управления по обеспечению деятельности Госсовета Александр Харичев озвучил требование Владимира Путина добиться для «Единой России» значительно больше двух третей от всех мандатов в Госдуме, то есть количества, превышающего конституционное большинство. При том что, по данным социологии, в том числе от ВЦИОМа, реальный рейтинг партии колеблется в районе 30%. Таким образом набрать нужно будет почти в два раза больше.

«Поручение президента есть поручение президента», — объясняет источник «Медузы» в АП, который при этом жалуется на низкие рейтинги ЕР.

После Харичева на встрече выступил глава управления АП по внутренней политике Андрей Ярин, который, как считает собеседник в АП, транслирует установки «силовиков»:

«Американцы планируют вмешиваться в наши выборы, они ведут пропаганду среди молодежи, в регионах идут обучающие семинары как наблюдать, как дискредитировать власть, как бороться с ее кандидатами, — в таком духе говорил Ярин. В общем, всем надо сплотиться и показать единство перед лицом врага — [что] народ поддерживает президента и его партию»,

— рассказал журналистам участник встречи.

По словам источников издания, из 225 одномандатных округов партия власти не видит проблемы выиграть в 200. Лишь в 20-25 «Единой России» предсказывают проблемы, 8 их них в Москве, но и там пария намерена вести кампанию. Серьезной проблемой воспринимается агитация со стороны Навального и его соратников «Силовики "подали" Путину идею, что "умное голосование" — один из инструментов западного влияния, которое может серьезно навредить выборам, и поэтому с ним надо бороться», — говорит собеседник, при этом Кириенко считает возможный эффект тактики Навального локальным. При этом он исполняет волю главы государства и в соцсетях уже идет активная кампания по дискредитации результатов «Умного голосования», а вместе с ним и коммунистов, выступающих его основным бенефициаром. В случае митингов и недовольства будут по необходимости применять новые законы, которые недавно внесли в Госдуму.

Согласно предварительной стратегии руководства Кремля, новые партии должны четко работать со своей аудиторией, с риском не попасть на выборе, если они отклонятся от неё. Пройти в парламент с такими установками для ЕР они не смогут. Чтобы обеспечить «Единой России» больше 60% по партийным спискам, власти будут привлекать бюджетников за счет электронного голосования, а также воспользуются возможностью трехдневного голосования: «Три дня дают возможность плавно получать нужные показатели, корректировать их». К выборам будут привлечены и губернаторы, которые возглавят кампании ЕР на местах. Ряд собеседников изданиния сходится во мнении, что по новым реалиям: «Партия теперь у нас одна».