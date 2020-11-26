РБК: Кремль не позволит оппозиции собирать подписи через "Госуслуги"

Близкие к администрации президента источники говорят, что руководство страны не намерено давать оппозиции право собирать подписи для выдвижения на выборы в Госдуму, используя сайт «Госуслуг», пишет РБК. Они объясняют неприятие технологии ненадежностью, однако признают, что есть и другая причина — такие подписи невозможно при желании забраковать, если понадобиться не допустить кого-то, как это делается сейчас.

Сейчас в закон внесено право регионов позволять или запрещать кандидатам собирать таким образом до половины подписей через онлайн-платформу на сайте «Госуслуги», при этом количество подписей, которые можно сдать на случай, если основные забракуют, сокращается. Однако многие этой нормой воспользовались немногие субъекты, а на федеральные выборы правило не распространяется.

Один собеседник издания поясняет, что норма «сырая» и при её использовании могут возникнуть накладки. Он предполагает, что возможно её использование в отдельных регионах в порядке очередного эксперимента.

Второй источник признает, что в случае, если норму распространят на предстоящие выборы, будет сложнее забраковать поданные в ЦИК подписи. Сейчас для этого широко применяют так называемую почерковедческую экспертизу, предусмотренную законом. К ней у экспертов, несистемных политиков и общественников масса вопросов, многие из них проявились во время кампании по выборам в Мосгордуму 2019 года, когда ряду оппозиционеров не зарегистрировали, заявив, что подписи недействительны. После этого кандидаты лично привели людей, подписи которых были забракованы, однако это не помогло.

В случае, если кандидатам позволят собирать подписи через государственный официальный портал, забраковать их станет почти невозможно. От этого выиграют представители несистемной оппозиции, например, соратники Алексея Навального, которым необходимо эти подписи собирать. Такого требования нет к представителям политических партий, который имеют своих представителей хотя бы в одном из региональных парламентов. Сейчас таких 16, включая новые проекты «Зеленая альтернатива», «За правду» Захара Прилепина и «Новые люди».