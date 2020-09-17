"Народ вас презирает": Жириновский разнес депутатов Госдумы

Прошедшие в минувшее воскресенье выборы в региональные и городские парламенты показали, что, несмотря на превращение голосования в трехдневное действо, явка избирателей в отдельных субъектах Федерации оказалась крайне низкой. Эксперты, к слову, ранее подчеркивали, что именно это обстоятельство в какой-то степени сыграло на руку партии власти, позволив ей пройти выборную дистанцию без особых потерь.

Между тем, как считает лидер думской фракции ЛДПР Владимир Жириновский, который в последнее время заметно ужесточил риторику с критикой в адрес действующих властей, прошедшие выборы свидетельствуют вовсе не о поддержке населения «Единой России». Напротив, убежден парламентарий, единый день голосования показал, что российский народ в буквальном смысле презирает власть и не желает больше ходить на выборы. С таким заявлением Владимир Вольфович выступил во время своего обращения к коллегам по нижней палате парламента с трибуны.

«Российскому народу наплевать на депутатов, на правительство, на президента. Памфилова говорит, что выборы прошли очень спокойно. Она должна понимать, что если выборы прошли спокойно, значит народ вас презирает и не хочет даже идти на ваши выборы.

Памфилова в свою очередь заявляет: «какой успех, такого никогда не было». Еще более стыдно то, что мы наблюдали триумф «Единой России». Нарисовали себе 80-85 процентов. Я предлагаю «Единой России» на этом не останавливаться, и написать на следующих выборах 95-100 процентов.

Мне приходилось слышать, как один депутат говорит другому: «если надо, напишу 120 процентов». В одном из регионов нам объявили, что у ЛДПР будет один мандат. Представляете, насколько они обнаглели? Выборы еще не прошли, а голоса уже распределили. Вам не стыдно? Вы своими руками готовите Беларусь в России», — заявил Владимир Жириновский.