Стране не оставили выборов: единороссы перестраховались и "победили" сильнее Путина

С 11 по 13 сентября в стране состоялся триединый день голосования. Граждане пытались выбрать 18 глав регионов, 11 региональных парламентов и 22 муниципальных совета. Как заявляло ранее движение «Голос», эти выборы прошли по худшим правилам за последние 25 лет.

4500 «пеньков»

Накануне выборов глава ЦИК Элла Памфилова решила перехватить повестку у недовольных граждан и возглавить ее. ЦИК даже выложил ролик, снятый в селе Комаровка Ульяновской области, где под избирательный участок приспособили местную достопримечательность – огромный старый пень. «Голосование на пеньке» должно проходить на высшем уровне!» – резюмировал ЦИК в своем телеграм-канале.

Пни, как в Комаровке, нашлись не везде, поэтому под них приспособили все, что хоть как-то их напоминает. Например, в Курганской области региональный парламент выбирали… в маршрутке. Это, если что, был участок №808 в Шадринске.

Избирательный участок в Иркутской области // Фото: Twitter

На выборах губернатора ЕАО жительница поселка им. Лукашова Татьяна Резинкина обнаружила в списке проголосовавших своего мужа, который отбыл в командировку 28 августа. На недоуменные вопросы избирательницы председатель комиссии сообщила ей, что ее супруг «проголосовал в автобусе». Муж, которому жена немедленно сообщила о его электоральных приключениях, был удивлен не меньше.

В Тамбове главу администрации выбирали в чистом поле на порядком истрепавшейся в ходе волеизъявления картонной коробке. В Чувашии в селе Аликово – на автобусной остановке. Голосования в палатках, на лавочках, на тумбочках и даже – очень символично – на каруселях подсчету не поддаются.

«Момент» выборов

Эксперты еще перед обнулением высказывали опасения за неприкосновенность бюллетеней досрочного голосования, особенно по ночам. И беспокоились не напрасно. На выборах депутатов гордумы Астрахани с ними случился целый детектив. Как поделился депутат Госдумы Олег Шеин, поначалу бюллетени хранили в мешках из-под сахара.

– Но их легко расшить внизу, – рассказывает депутат. – Избирком согласился, что это неправильно, и утром пришла информация о сейф-пакетах. Но выяснилось, что их тоже можно открыть и заклеить заново. Избирком согласился, что это неверно, и решил подклеивать их. Выяснилось, что ПВА пластик не берет. Спустя час попробовали с клеем «Момент». Выяснилось, что «Момент» тоже пластик не клеит. Избирком согласился на скотч.

Как заявили в движении «Голос», такого потока жалоб на всевозможные нарушения и даже рукоприкладство они не видели последние 4 года.

– Накануне голосования, 12 числа, одному из наших автомоб илей пробили колеса и закрасили краской лобовое стекло, – рассказал депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный, следивший за ходом выборов в парламент Ульяновска. – А утром 13 сентября на светофоре к автомобилю подскочили какие-то люди, порезали баннер с призывом идти на выборы и проткнули колесо прицепа, который это все вез.

По словам Куринного, на ряде участков, где, по его данным, подкупали избирателей, цена за голос с утра составляла 300–500 рублей. Ближе к вечеру цены подпрыгнули до 1000.

Что скрывает кофта наблюдателя

Такие же цены за голос, по словам лидера коалиции «Новосибирск-2020» Сергея Бойко, платили на выборах в горсовет и Заксобрание Новосибирска. Как рассказал Сергей, за несколько дней до выборов в штаб коалиции, где шла лекция для наблюдателей, ворвались «два чучундрика» и швырнули бутылку с некой вонючей жидкостью. Не с «Новичком», но несколько человек оказались в больнице.

В Сыктывкаре (Коми) группа молодых людей, заявивших, что они «от Жарикова» (местный единоросс), напала на членов УИК с правом совещательного голоса Артема Владимирова и Богдана Литвина.

Избирательный участок в Саратове // Фото: Twitter

В Белгороде на одном из участков девушку-наблюдателя от партии «За правду» поймали на том, что она спрятала под кофтой некие документы. Документы оказались книгой избирателей.

Избиратель из Миасса (Челябинская область) приковал себя к перилам школы №14. Мужчина заявил, что много лет замерзает без газа, долго судился и окончательно разочаровался в чиновниках «Единой России».

Итого

Такого «интереса» к выборам граждане не демонстрировали еще никогда. Но все рекорды побила Еврейская автономная область, где выбирали губернатора. Если в 2015 году на 18:00 по местному времени явка была 28,92%, то в 2020 году избирателей набежало все 75%. Победил текущий врио ЕАО Ростислав Гольдштейн. Опыт Хабаровска-2018 заставил власти перестраховаться настолько, что везде единороссы не просто победили, но многие еще и набрали процентов существенно больше Путина. Сильнее всех старался Шапша в Калуге – у него 94%.

В Новосибирске и Томске в ходе «Умного голосования» политический пейзаж серьезно поменялся. Сергей Бойко стал депутатом гордумы Новосибирска, а в Томске единороссы потеряли в гордуме большинство.

В Ульяновске кандидаты от КПРФ не смогли взять ни один округ из 40. Теперь в гордуме родного города Ильича не будет коммунистов, если не считать одного представителя «Коммунистов России». В КПРФ заявили, что не признают этих результатов.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №35-2020 под заголовком «Стране не оставили выборов».