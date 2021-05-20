В Москве задержаны замглавы и экс-глава департамента фармпромышленности Минпромторга

Замглавы департамента развития фармпромышленности Минпромторга Ольга Покидышева и бывшая глава департамента Ольга Колотилова задержаны по обвинению в мошенничестве. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к правоохранительным органам.

Как сообщили в пресс-службе Басманного суда, следствие направило в суд ходатайство об избрании меры пресечения в отношении Колотиловой и Покидышевой в виде ареста до 19 июля.

Уточняется, что Колотилова занимала пост главы департамента до 2017 года, после этого она ушла на должность заместителя губернатора Новгородской области. Последним местом ее работы было место советника губернатора.

Это уже третье уголовное дело против высокопоставленных сотрудников Минпромторга.

В апреле министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что несколько задержаний подряд не означает наличия большого числа нарушений в работе ведомства. По его мнению, это говорит о должном контроле государства за органами власти и не является признаком повышенного внимания к министерству.