Участникам "Земского съезда" грозит административка. К Галяминой не пускают адвоката

На всех участников «Земского съезда» муниципальных депутатов составляют административные протоколы по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения») – «ковидная статья», по ней им грозит штраф до 300 тысяч рублей.

Об этом сообщает исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров, а также Telegram-канал «Новой газеты» со ссылкой на депутата Сергея Власова.

В то же время задержанная ранее организатор форума Юлия Галямина сообщает, что в отделении, куда её доставили, по неизвестной причине силовики ввели план «Крепость», который должны вводить лишь в случае прямой угрозы атаки на участок: «Ради нас в УМВД ввели план "Крепость", со своим адвокатом Михаилом Бирюковым я успела только поздороваться», — пишет экс-депутат.

Эти данные подтверждает и адвокат Михаил Бирюков: «Юлия Галямина в УВД по городу Великий Новгород. Введен план Крепость. Меня не пускают», — говорит он.

Зампред нижегородского отделения «Яблока» Алексей Садомовский упрекает власти региона в двойных стандартах, когда съезд независимых депутатов является нарушением ковидным норм, а другие акции – нет: «Срывают всероссийский съезд депутатов в Новгороде под предлогом ковида. В это же время проходят концерты, спортивные мероприятия, какие-то студенческие хрени. Лицемерие отвратительное».

«Депутаты собрались лишь обсудить, как эффективнее бороться за права жителей в сфере ЖКХ, благоустройства, экологии и так далее. Но федеральная власть и этого страшно боится», – возмущен депутат Московской городской думы от КПРФ Евгений Ступин.