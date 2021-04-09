Москалькова приняла 140 тысяч подписей против плана "Крепость". МВД отказалось

Правозащитный проект «ОВД-Инфо» в своем Telegram-канале сообщает, что им удалось передать уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой коробки со 141 630 подписями граждан под петицией, которая требует прекратить применять плат «Крепость» в отделения полиции после того, как туда привезут задержанных.

«ОВД-Инфо» сперва привезли подписи в столичное приемное отделение МВД, но там отказались принимать их, не объяснив причину и не сказав, чьё это распоряжение: «Похоже, это план "Крепость" против подписей против плана "Крепость"», — шутят активисты.

План «Крепость» предусмотрен на случай, когда существует реальная угроза вооруженного нападения на полицейский участок, но МВД Москвы применяет его повсеместно, когда к ним привозят задержанных на политических акциях. В этом случае отделение полностью закрывается, что лишает адвокатов и любых правозащитников возможности попасть внутрь здания к задержанным. Ранее были случаи, когда у них отбирали телефоны и даже применяли к ним насилие. На всё это неоднократно обращали внимание правозащитники, в том числе входящие и входившие ранее в президентский Совет по правам человека.