Награда за профессионализм – тюрьма: В Минске разгромлен "белорусский Яндекс"

В течение вторника белорусские власти осуществляли атаки на портал TUT.BY и его сотрудников. Доступ к одному из самых популярных и старейших белорусских интернет-ресурсов был прекращён, потому что «на интернет-ресурсах запрещено распространение сведений от имени организаций, которые не прошли в установленном порядке государственную регистрацию».

Во вторник были задержаны главный редактор Марина Золотова, генеральный директор Людмила Чекина, редактор Ольга Лойко, журналист Елена Толкачева, главный бухгалтер Анжела Ассад, заместитель директора Ирина Рыбалко и главный инженер Алла Лопатко. Местонахождение ещё нескольких сотрудников редакции к вечеру вторника было неизвестно.

TUT.BY – это своего рода «белорусский Яндекс», на котором уже не одно десятилетие белорусы заводили себе электронные адреса с национальным доменом. Но, в отличие от российского Яндекса, TUT.BY являлся ещё и средством массовой информации, которое активно включилось в освещение жарких политических событий на фоне предположительно сфальсифицированных выборов президента. В отличие от ставшего сверхпопулярным телеграм-канала NEXTA, редакция TUT.BY освещала события не как сторона конфликта и участник информационной войны, а как профессиональное медиа. Большая ошибка считать эту редакцию оппозиционной (как это сделало, например, украинское издание «Гордон»), хотя, наверное, их отношение к происходящему в Белоруссии чувствуется. Журналисты находились и продолжают находиться не за границей, а внутри страны. К любой новости редакция TUT.BY подходила в соответствии с мировыми стандартами работы медиа: пыталась связаться с ньюсмейкерами и получить комментарии из первых уст.

Самым драматичным эпизодом деятельности редакции стала работа журналиста Екатерины Борисевич. В ноябре она опубликовала переданное ей врачом заключение о причинах смерти избитого бригадой «государственников»-титушек Романа Бондаренко во дворе своего дома. Екатерина, как и доктор, провинились тем, что «разгласила врачебную тайну», обнародовав информацию о том, что в крови Бондаренко не было обнаружено алкоголя. Накануне Александр Лукашенко на всю страну заявил обратное: «Он был пьяным». После этого силовые органы Белоруссии не постеснялись устроить суд над врачом и журналистом, по итогам которого Борисевич получила шесть месяцев колонии и крупный штраф за «подстрекательство и разглашение врачебной тайны». С тех пор TUT.BY выходил с аватаркой, на которой была изображена Екатерина с заклеенным кляпом ртом.

Позже TUT.BY потерял статус СМИ за несколько предупреждений от властей. Однако редакция заявила, что это практически никак не отразится на работе, и действительно, потеря статуса СМИ не чувствовалась в работе журналистов.

Теперь всей редакции, помимо публикации информации, поступившей от «нежелательных» организаций, вменяются и серьёзные экономические статьи (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

TUT.BY, несмотря на аресты и многочисленные обыски у сотрудников, продолжает вещание в Facebook, Instagram, ВК и на своём Telegram-канале. И в ночь на среду даже опубликовал новость об итогах первого полуфинала конкурса «Евровидение», к участию в котором Белоруссию не допустили.