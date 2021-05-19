"Мы – это перемены": Манижа прошла в финал конкурса "Евровидение"

18 мая в Роттердаме прошел первый полуфинал «Евровидения-2021». В нем приняла участие и российская представительница Манижа.

Из шестнадцати стран в финал прошли только представители десяти. Манижа ожидаемо оказалась в списке, как и ее «однополчанка» по месседжу о силе женщин — 18-летняя конкурсантка из Мальты Destiny. Манижа по завершении своего номера выкрикнула «We are change» («Мы – перемены»), а ведущая российского эфира Яна Чурикова напомнила зрителям цитату Виктора Цоя про «перемены», так популярную на белорусских протестах.

Там же оказались представители одного из самых хитовых треков «Евровидения-2021» — группа из Литвы The Roop с песней про дискотеку.

Также в финале оказались Азербайджан, Норвегия, Кипр, Израиль, Швеция, Бельгия.

До последнего ведущие томили с оглашением десятой страны, прошедшей в финал, помотав нервы украинца, которые в итоге и были названы. В этом году Украина впервые представляет страну с песней, полностью исполненной на украинском языке.