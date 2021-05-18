Фигурантка дела DOXA появится в коллаже из женщин России в номере Манижи на Евровидении

Пользователи Твиттера узнали в видеоколлаже, который будет сопровождать выступление Манижи на конкурсе «Евровидения» Аллу Гутникову — фигурантку уголовного дела о вовлечении подростков в несанкционированный митинги и одна из редактресс студенческого журнала DOXA.

«Я считаю вы все должны 22 мая включить свои телевизоры чтобы поддержать и Манижу, и Аллу, и всех девочек на видео, и РОССИЮ», — пишет микроблогерша под ником лиля́ кебáб.

Скриншот из Твиттера @lilydavay

Напомним, что Алла Гутникова сейчас находится под запретом определенных действий: ей можно покидать квартиру только два часа в день, с 8 до 10 утра. Ранее с нее пытались взять подписку о неразглашении материалов дела. Никто из допрошенных несовершеннолетних участников митингов в поддержку Алексея Навального не заявлял, что получал информацию о митингах от издания DOXA.

Добавим, что первый полуфинал конкурса «Евровидение» пройдет уже сегодня, 18 января.