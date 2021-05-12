Манижа объяснила зарубежным журналистам, кто такие Нюта Федермессер и Наталья Гончарова

Певица Манижа дала интервью блогу Wiwiblogs после своей второй репетиции перед конкурсом «Евровидение».

На минувшей неделе стало известно, что на фоне выступления российской представительницы на конкурсе будет представлен видеоколлаж из российских женщин с разным происхождением, цветом кожи, сексуальной ориентацией.

Среди участниц видеопредставления в том числе глава фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер, актриса и руководительница фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова, актрис Александра Бортич, певица Татьяна Буланова и другие.

В разговоре с ведущим Манижа отметила, что в момент своего выступления, когда она поворачивается к экрану, где представлены перечисленные ею женщины, она старается не заплакать: «Это настолько красивые и сильные женщины. Они так сильно вдохновляют меня. Все эти женщины, которые каждый день работают и работают, чтобы сделать мир лучше», — говорит певица.

Также Манижа объяснила ведущему, кто такая художница-авангардистка Наталья Гончарова, которая окажется в общем видеотреке выступления.

Тем временем на официальном канале конкурса «Евровидение» появился очередной отрывок с репетиции российской представительницы.

Ранее Манижа рассказала об особенностях своих концертных костюмов.